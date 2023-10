Les procureurs allemands enquêtent pour savoir si un dirigeant du parti d’extrême droite AfD a été agressé.

BERLIN — Les procureurs allemands ont annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur l’agression présumée d’un co-dirigeant du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne lors d’un rassemblement électoral.

Tino Chrupalla a été soigné puis transporté à l’hôpital peu avant de prendre la parole mercredi lors d’un rassemblement électoral en Bavière.

Les procureurs allemands de la ville d’Ingolstadt et la police allemande ont déclaré jeudi dans un communiqué commun que plusieurs personnes avaient pris des selfies avec Chrupalla lors de l’événement de mercredi, ce qui avait entraîné un « léger contact physique ». Rien n’indique pour l’instant que Chrupalla ait été attaqué, indique le communiqué.

Alors que Chrupalla se dirigeait vers la scène où il devait parler, il a déclaré avoir ressenti « une douleur dans le haut du bras ».

« En raison d’un inconfort médical supplémentaire, M. Chrupalla a été emmené à la clinique d’Ingolstadt pour des soins médicaux. Une rougeur ou un gonflement superficiel a été détecté. Tous les tests supplémentaires effectués jusqu’à présent se sont déroulés dans les limites normales », indique le communiqué.

Les informations fournies par les autorités sont basées sur les témoignages de témoins, parmi lesquels Chrupalla lui-même, ses gardes du corps et une femme qui travaillait comme steward lors de l’événement.

L’enquête se poursuit avec d’autres analyses de sang, un examen plus approfondi des vêtements que Chrupalla portait lors de l’événement, l’examen de vidéos et de photos et un interrogatoire de témoins attendu.

Alternative pour l’Allemagne, connue sous son acronyme allemand AfD, a déclaré dans un communiqué que Chrupalla avait quitté Ingolstadt et poursuivrait son traitement médical. Tous les meetings électoraux prévus en Bavière ont été annulés.

Chrupalla, 48 ans, est l’un des deux dirigeants de l’AfD depuis 2019. L’autre co-dirigeante est Alice Weidel.

Le parti a été fondé en 2013, initialement avec pour objectif de s’opposer aux plans de sauvetage de la zone euro. Il s’est renforcé après l’arrivée d’un grand nombre de réfugiés et de migrants en 2015 et est entré pour la première fois au Parlement national allemand en 2017.

De récents sondages nationaux le placent en deuxième position avec un soutien d’environ 20 %, bien au-dessus des 10,3 % remportés lors des dernières élections fédérales de 2021. Il a été aidé par la réémergence de la migration comme question politique majeure et par la frustration face à l’immigration. les politiques climatiques et énergétiques du gouvernement, ainsi qu’une inflation élevée.