Les procureurs allemands demandent que l’ancien secrétaire du camp nazi soit condamné pour complicité de meurtre

Les procureurs allemands ont demandé mardi qu’une femme de 97 ans, secrétaire du commandant SS du camp de concentration de Stutthof, soit reconnue coupable de complicité de meurtre et condamnée à deux ans de prison avec sursis.

Irmgard Furchner est jugé depuis plus d’un an par le tribunal d’État d’Itzehoe, dans le nord de l’Allemagne. Le procureur Maxi Wantzen a déclaré dans ses plaidoiries finales que “ces procédures sont d’une importance historique exceptionnelle”, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

Les procureurs accusent Furchner de faire partie de l’appareil qui a aidé le camp nazi de Stutthof à fonctionner pendant la Seconde Guerre mondiale.

Elle aurait “aidé et encouragé les responsables du camp dans le meurtre systématique de ceux qui y étaient emprisonnés entre juin 1943 et avril 1945 dans sa fonction de sténographe et dactylographe au bureau du commandant du camp”.

Wantzen a déclaré mardi que l’accusée aurait pu voir de grandes parties du camp depuis son bureau, y compris une zone où de nouveaux prisonniers sont arrivés. Elle a également dû voir et sentir la fumée de la combustion des corps au crématorium, a ajouté le procureur.

Même si l’accusée n’est pas entrée elle-même dans le camp clôturé, “ce n’était pas nécessaire de mon point de vue pour avoir connaissance des meurtres de masse”, a déclaré Wantzen.

Furchner n’a pas répondu aux accusations portées contre elle pendant le procès. Il n’y a pas de plaidoyer formel dans le système judiciaire allemand.

Des dizaines de milliers de personnes sont mortes au Stutthof et dans ses camps satellites, ou lors de soi-disant marches de la mort à la fin de la guerre.

Furchner est jugée par un tribunal pour mineurs car elle avait moins de 21 ans au moment des crimes présumés. Les plaidoiries doivent se poursuivre le 29 novembre.