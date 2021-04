Les procureurs allemands «restent optimistes», le mystère de Madeleine McCann sera résolu, a-t-on rapporté.

Hans Christian Wolters a déclaré qu’une enquête sur le suspect Christian B, 44 ans, se déroulait « à toute vitesse » – à l’approche du 14e anniversaire de sa disparition.

Madeleine avait trois ans en 2007 lorsqu’elle a été arrachée d’un appartement de vacances à Praia da Luz, Portugal Crédit: AFP

Christian B, 44 ans – emprisonné pour viol – a été identifié par les flics allemands comme leur principal suspect dans l’affaire McCann l’année dernière Crédits: Getty

Hans Christian Wolters dit que l’enquête est en cours Crédit: The Sun

Wolters espère également qu’un nouveau documentaire télévisé aidera à déterrer plus d’indices, rapporte le Sunday Mirror.

Il a déclaré au journal: «Même si le public ne le remarque pas beaucoup, nos enquêtes sur l’affaire Maddie continuent de tourner à plein régime.

« Nous supposons toujours que l’accusé, Christian B, a tué Madeleine. Même si l’enquête sur une affaire qui aura 14 ans dans quelques jours est très difficile après tout ce temps, nous restons optimistes et espérons pouvoir résoudre le crime.

« Ce faisant, nous continuons à travailler en étroite collaboration avec la police métropolitaine et les autorités portugaises chargées de l’application de la loi, indépendamment du Brexit. »

M. Wolters a déclaré en juin de l’année dernière qu’il croyait que Madeleine était morte et a identifié le pédophile condamné Christian B comme l’un des principaux suspects.

Il purge une peine de sept ans pour le viol d’une femme de 72 ans à Praia da Luz – où Madeleine, deux ans, a disparu de l’appartement de vacances de sa famille le 3 mai 2007.

Elle était au Portugal avec ses parents Gerry et Kate et ses frères et sœurs jumeaux.

Un documentaire danois sur Christian B sera diffusé dans l’Allemagne natale du suspect le 28 avril.

Mais un avocat de Christian B a appelé à plusieurs reprises la police à montrer ses preuves et a promis que son client ne serait jamais jugé pour Madeleine.

Le mois dernier, le détective enquêtant sur la disparition de Madeleine McCann veut plus d’argent pour enquêter sur le pédophile allemand Christian B.

L’opération a coûté plus de 12,5 millions de livres sterling depuis 2011 – mais les chefs de la police du Met ont demandé plus de financement dans le but de trouver des preuves vitales qui pourraient piéger l’homme qu’ils croient être responsable du kidnapping et du meurtre de Madeleine.

La subvention spéciale du ministère de l’Intérieur de Scotland Yard expirera ce mois-ci, mais les patrons espèrent recevoir davantage d’argent pour continuer à sonder Christian B pendant une autre année.

Un sommet entre détectives britanniques, allemands et portugais doit se tenir à Lisbonne dans les deux prochains mois.

La station balnéaire de Praia Da Luz où Madeleine a disparu

L’appartement du rez-de-chaussée où Madeleine a disparu