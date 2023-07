Les procureurs albanais demandent l’arrestation de l’ancien vice-Premier ministre pour corruption

Les procureurs spéciaux albanais ont exigé lundi qu’un législateur et ancien vice-Premier ministre soit arrêté pour corruption, l’accusant de ne pas avoir déclaré ses avoirs et d’autres infractions pénales.

Le bureau du procureur spécial contre la corruption et le crime organisé, chargé de poursuivre les hauts responsables, a rendu publique sa demande d’arrestation d’Arben Ahmetaj. Ahmetaj, 54 ans, était vice-Premier ministre et a également été ministre des finances et de l’économie dans deux précédents cabinets du Premier ministre socialiste Edi Rama.

En tant que législateur, Ahmetaj bénéficie de l’immunité parlementaire, ce qui signifie que le Parlement devrait d’abord se mettre d’accord sur son arrestation avant que toute mesure visant à le détenir ne soit prise. Pendant ce temps, deux villas appartenant à Ahmetaj ont été temporairement saisies au cours de l’enquête.

Il fait également l’objet d’une enquête pour des contrats de concession sur la gestion des déchets publics, une grave préoccupation pour les gouvernements albanais et une priorité absolue dans ses efforts pour rejoindre l’Union européenne. Un autre ancien et plusieurs fonctionnaires actuels, ainsi que deux hommes d’affaires, sont jugés pour les mêmes contrats.

S’il est jugé et condamné, Ahmetaj risque jusqu’à 12 ans de prison.

La corruption a longtemps empoisonné la transition de l’Albanie vers la démocratie. Une réforme judiciaire, approuvée en 2016 avec le soutien des États-Unis et de l’Union européenne, a créé de nouvelles institutions destinées à lutter contre la corruption. De nombreux juges et procureurs ont été révoqués pour corruption présumée et gain illégal de biens et d’argent.