La confidente d’Epstein aurait soigné les filles, dont deux n’avaient que 14 ans, et aurait parfois participé aux abus. Elle a plaidé non coupable de l’acte d’accusation précédent et est détenue dans une prison de Brooklyn, New York, sans caution.

Le nouvel acte d’accusation à huit chefs d’accusation, qui a été déposé lundi devant le tribunal de district américain de New York, étend le procès à six chefs d’accusation qui a été porté contre Maxwell après son arrestation en juillet dernier pour son rôle présumé dans le recrutement d’adolescentes pour Epstein aux fins d’abus sexuels. L’affaire comprend désormais des accusations de trafic sexuel et de complot en vue de commettre un trafic sexuel – en plus des chefs d’accusation antérieurs de complot visant à attirer des mineurs, de complot en vue de transporter des mineurs et de parjure.

