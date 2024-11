Les procureurs affirment que les avocats de Sean « Diddy » Combs veulent « détourner » l’affaire pénale pour lutter contre les poursuites civiles

NEW YORK– Les procureurs fédéraux affirment que les avocats de Peignes Sean ‘Diddy’ tentent de « détourner » l’affaire pénale du magnat de la musique en demandant à un juge d’imposer la divulgation précoce des preuves, y compris de l’identité de ses accusateurs.

Les procureurs ont exhorté un juge, dans des documents déposés mercredi soir, à rejeter les demandes, affirmant que les efforts visant à révéler l’identité des témoins potentiels, en particulier, étaient « manifestement inappropriés ».

Ils ont déclaré qu’il était inapproprié pour les avocats de la défense de demander la divulgation de l’identité des victimes et de détails sur d’autres preuves qui permettraient de prévisualiser la thèse du gouvernement.

Les avocats de la défense ont également demandé un silence pour empêcher les avocats des accusateurs de commenter publiquement et ont affirmé que les fuites du gouvernement dans les médias menaçaient les chances du rappeur d’avoir un procès équitable.

Les procureurs ont déclaré que ces demandes constituaient « une tentative à peine voilée de restreindre les preuves du gouvernement à ce stade précoce de l’affaire et de détourner la procédure pénale afin que l’accusé puisse répondre aux poursuites civiles. Cette demande doit être catégoriquement rejetée, surtout à la lumière du risque qu’elle fait peser sur la sécurité des témoins. »

Les procureurs ont ajouté : « Comme l’accusé le sait bien, il n’existe aucune autorité légale pour sa tentative de coopter cette procédure pénale pour se défendre contre un litige civil. »

Combs, 54 ans, est détenu dans une prison fédérale de Brooklyn depuis son arrestation le 16 septembredans l’attente d’un procès prévu pour le 5 mai.

L’une des raisons pour lesquelles un juge a rejeté une caution proposée par ses avocats était qu’il représentait un risque d’obstruction à la justice et de subornation de témoins.

Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. femmes contraintes et maltraitées pendant des années, aidé par ses associés et ses employés.

Les procureurs ont déclaré que depuis au moins 2008, Combs s’était engagé dans un complot de racket, utilisant son pouvoir et son prestige dans l’industrie du divertissement pour forcer les femmes à se livrer à des actes sexuels prolongés avec des travailleurs du sexe masculins dans ce qui était connu sous le nom de « Freak Offs ».

Ils ont déclaré qu’il avait utilisé des vidéos des attaques comme garantie pour menacer les victimes, et qu’il avait également agressé physiquement des femmes et d’autres personnes en les frappant, en les frappant, en les traînant et en leur donnant des coups de pied.

Les procureurs ont déclaré que la défense prétendait que le gouvernement avait divulgué une vidéo de Combs. agresser son ex-petite amie Cassie dans le couloir d’un hôtel de Los Angeles le 5 mars 2016, à CNN n’étaient pas vrais.

Ils ont déclaré que les avocats de la défense étaient engagés dans une « tentative flagrante de supprimer un élément de preuve accablant contre lui – une vidéo de lui battant violemment une victime ».

En mai, Combs a publié une déclaration vidéo dans laquelle il a déclaré qu’il assumait « l’entière responsabilité » de ses actions dans la vidéo contre Cassie, une R. & Chanteuse B dont le nom légal est Casandra Ventura. Elle l’a poursuivi en justice en novembre dernier, alléguant des années de violences sexuelles, physiques et émotionnelles. Le procès a été réglé le lendemain.

« J’étais dégoûté à l’époque quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant », a déclaré Combs dans la vidéo.

L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été abusées sexuellement à moins qu’elles ne le dénoncent publiquement, comme l’a fait Ventura.

Combs fait également face à des poursuites civiles intentées par plusieurs hommes et femmes alléguant avoir été agressés sexuellement par Combs au cours du dernier quart de siècle après avoir été drogués.

Les avocats de Combs ont demandé que les accusateurs et leurs avocats reçoivent l’ordre de ne pas faire de déclarations publiques, affirmant qu’ils ont déjà fait « de nombreuses déclarations extrajudiciaires incendiaires visant à assassiner la réputation de M. Combs dans la presse ».

Plus d’une douzaine de poursuites intentées devant le tribunal fédéral de Manhattan ont été confiées à différents juges, ce qui a conduit à des décisions préliminaires variables sur la question de savoir si les allégations étaient suffisamment formulées.

Dans un cas, un juge a statué mercredi qu’une femme du Tennessee qui allègue que Combs l’avait violée en 2004 alors qu’elle avait 19 ans devait procéder sans anonymat ou pas du tout. Le juge a écrit que les accusés ont le droit d’enquêter sur ceux qui les poursuivent et que le public a le droit de savoir qui a recours aux tribunaux.

Un avocat de Combs n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires jeudi.