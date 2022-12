Les procureurs accusent FTX d’être impliqué dans une fraude depuis le début

Les mensonges de Sam Bankman-Fried, selon les procureurs, remontent au tout début.

Depuis la fondation de son échange de crypto-monnaie FTX en 2019, M. Bankman-Fried s’est livré à une fraude généralisée, ont accusé les autorités fédérales mardi, et a utilisé les dépôts de ses clients pour financer ses activités politiques, acheter de somptueux biens immobiliers et investir dans d’autres entreprises.

Une série d’accusations civiles et pénales déposées contre M. Bankman-Fried dans le district sud de New York indiquent qu’il a menti à plusieurs reprises aux clients, aux investisseurs et aux prêteurs, et les a induits en erreur sur la structure de son empire commercial et sur la manière dont il a géré les milliards de dollars. en fonds que les utilisateurs de crypto ont déposés dans son échange.

Dans un acte d’accusation de 13 pages, M. Bankman-Fried a été inculpé de huit chefs d’accusation, dont la fraude électronique sur les clients et les prêteurs et le complot en vue de frauder les États-Unis et de violer les lois sur le financement des campagnes. Une plainte civile parallèle déposée par la Securities and Exchange Commission a présenté un récit détaillé de l’effondrement de FTX, affirmant que pendant des années, M. Bankman-Fried avait illégalement utilisé les dépôts des clients pour financer ses activités commerciales et politiques.

Alors que FTX s’effondrait, a déclaré la SEC, les investisseurs ont été tenus dans l’ignorance de ce qui se passait. Les procureurs fédéraux ont déclaré que les prêteurs étaient tenus dans l’ignorance. Et des centaines de milliers de clients FTX à travers le monde ont également été tenus dans l’ignorance – seulement pour découvrir que les affirmations de M. Bankman-Fried selon lesquelles leur argent était en sécurité étaient fausses.