Les procureurs abandonnent les accusations criminelles contre un homme de l’Iowa qui avait des armes et des munitions dans une chambre d’hôtel à Chicago

CHICAGO (AP) — Les procureurs ont abandonné toutes les accusations criminelles contre un homme de l’Iowa qui a été arrêté en 2021 par la police de Chicago pour avoir eu des armes et des munitions dans sa chambre d’hôtel donnant sur une attraction touristique populaire.

Les procureurs du comté de Cook ont ​​abandonné les accusations criminelles contre Keegan Casteel lundi après qu’il a plaidé coupable de conduite imprudente, un délit, et a été condamné à payer une amende de 500 $.

L’homme d’Ankeny, dans l’Iowa, avait fait face à deux chefs d’accusation pour usage illégal aggravé d’une arme, mais aucune preuve n’a jamais été produite dans les dossiers judiciaires indiquant que Casteel avait prévu quelque chose de néfaste, a rapporté le Chicago Sun-Times.

Casteel a été arrêté le 4 juillet 2021, lorsqu’une femme de ménage a trouvé les armes et les munitions dans sa chambre de l’hôtel W. Les armes – un fusil à visée laser, une arme de poing et des munitions – ont été trouvées sur le rebord d’une fenêtre du 12e étage offrant une vue sur Ohio Street Beach et Navy Pier, une attraction touristique majeure le long du lac Michigan.

Une vidéo de la police montre qu’il a déclaré aux policiers qu’il « ne voulait surprendre personne » et qu’il avait simplement oublié de retirer les armes à feu d’un sac alors qu’il préparait son voyage en ville.

La maire de l’époque, Lori Lightfoot, et le commissaire de police de la ville de l’époque ont tous deux suggéré après son arrestation que Casteel, en visite avec sa famille depuis l’Iowa, avait peut-être l’intention de tirer sur les foules de Navy Pier.

Casteel a déclaré qu’il avait emballé les armes et les munitions par erreur alors qu’il avait fait leurs bagages rapidement la nuit précédant le voyage avec sa petite amie et ses deux enfants et qu’il avait décidé de garder les articles dans sa chambre. Il a déclaré qu’il s’était rendu à Chicago pour proposer à sa petite amie sur la grande roue de Navy Pier.

Parmi les objets saisis par la police lors d’une perquisition dans la chambre d’hôtel se trouvait une bague en diamant. Et Casteel, alors âgé de 32 ans, a proposé à sa petite amie immédiatement après avoir été libéré de la prison du comté de Cook.

Son avocat, Jonathan Brayman, a déclaré mardi au Chicago Sun-Times que Casteel avait été interrogé par un groupe de travail conjoint sur le terrorisme, qui l’a finalement innocenté et a publié un rapport affirmant qu’il avait déterminé qu’il ne représentait pas une menace.

« Je pense qu’il a été très injustement dépeint par le maire et la police dans les médias », a déclaré Brayman à propos de Casteel.

Il a déclaré que son client, un mécanicien automobile, était « heureux de laisser cette affaire derrière lui » et « voulait avancer dans sa vie ».

The Associated Press