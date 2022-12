Les proches se souviennent de l’homme joyeux de la Colombie-Britannique alors que son meurtrier est condamné

Martin Payne a transmis sa gentillesse, son amour, sa compassion et sa douceur à tous ceux qu’il rencontrait.

Alors que l’un des hommes qui a assassiné le père de 60 ans a été condamné à la prison à vie jeudi (15 décembre), la famille et les amis de Payne ont fait des déclarations déchirantes sur sa présence joyeuse et solidaire, mais ont également décrit comment ils ‘ Je ne me remettrai jamais de savoir que ses derniers instants étaient un “massacre vicieux”.

James Lee Busch a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle avant 25 ans pour son rôle dans le meurtre au premier degré, qu’il a commis avec Zachary Armitage après que le couple se soit échappé de la prison William Head de Metchosin.

Calla Payne a déclaré que son père était une source constante d’amour et de soutien, mais les actions égoïstes des deux hommes l’ont emporté et ont changé sa vie pour toujours.

La perte insensée de son père a un impact sur tous les aspects de sa vie alors qu’elle lutte contre le SSPT et l’anxiété qui la terrifie à l’idée d’être tuée chaque fois qu’elle franchira sa porte d’entrée.

“Tout ce que je peux faire, c’est espérer, espérer que dans ses derniers instants, il nous a imaginé mettre nos bras autour de lui, dans une étreinte de groupe durable – une dernière fois – que cette pensée lui a donné la paix pour assumer tout ce qui se passait dans ce moment et cela l’a libéré de toute douleur.

Le traumatisme auquel elle est maintenant confrontée évoluera à l’avenir lorsqu’elle marchera dans l’allée ou expliquera à ses futurs enfants pourquoi ils n’ont pas de grand-père.

“Demandez-moi dans 50 ans, quand je raconterai des histoires de famille à mes petits-enfants et que je devrai inclure cette histoire profondément traumatisante et terrifiante sur ce qui s’est passé en juillet 2019 et comment cela a interrompu et changé notre famille pour toujours.”

Calla a déclaré que les deux hommes avaient choisi sans le savoir d’affronter une famille farouchement fidèle à ceux qu’ils aiment et qui affrontera les hommes pour le reste de leur vie.

La sœur de Payne, Colleen, était à l’extérieur de la maison lorsque les agents ont découvert son corps pour la première fois. Elle n’oubliera jamais le regard sur le visage de l’officier sortant de la maison et marchant lentement vers elle. Depuis, elle se sent déconnectée, ne socialise plus comme avant et veut être seule. Colleen pense au meurtre de Payne tous les jours, quelque chose qu’elle n’aurait jamais cru pouvoir arriver à son petit frère Marty.

“C’est un trou dans mon cœur qui ne pourra jamais être réparé.”

Les membres de la famille ont exprimé l’angoisse mentale – marquée par une anxiété intense, des crises de panique, la dépression et la peur – à laquelle ils sont confrontés lorsque la pensée des derniers instants de Martin leur vient à l’esprit. Ils ont du mal à ne pas être là pour l’aider car il a été confronté à une «terreur inimaginable» dans la sécurité de sa propre maison.

“Cette pensée est insupportable pour moi”, a déclaré sa fille Jessica. “Son meurtre était une trahison de la joie cumulée qu’il a donnée au monde. C’était une personne vraiment belle que je porte au plus profond de mon cœur et il ne méritait pas de mourir de cette façon.

Le juge David Crossin, qui a présidé le procès de Busch, a déclaré qu’il regrettait profondément que le système de justice pénale ne puisse pas éliminer le sentiment de perte des êtres chers, les rétablir ou ramener Payne. Il a ensuite accosté Busch pour avoir éteint la vie d’un homme bon qui revenait simplement du travail.

“C’était un meurtre de sang-froid pour des raisons qui m’échappent. Mais vous ne vous êtes pas contenté de le tuer, vous l’avez massacré et mutilé et l’avez laissé gisant dans son propre sang », a déclaré Crossin avant de condamner Busch. “C’était odieux, c’était indescriptible.”

Les amis et la famille ont déclaré qu’ils ne seraient plus jamais les mêmes après avoir perdu Payne – un homme avec une exubérance pour la vie, un rire chaleureux et une gentillesse qui imprègne même en discutant avec des inconnus.

Jessica a dit que son père était un homme gentil, facile à vivre, doux, attentionné et enjoué. Il égayait la journée de n’importe qui autour de lui, la soutenait toujours et était celui qui la comprenait vraiment.

“Il avait une façon de me rappeler qui je suis et m’a encouragé à aimer cette personne.”

L’aversion de son père pour les voyages en avion n’était pas à la hauteur de son besoin de lui rendre visite à l’autre bout du monde, un vol que Payne a effectué plusieurs fois. Payne a donné à Jessica un sentiment d’estime de soi qu’elle a du mal à récupérer depuis qu’il a perdu la vie.

“Ses soins étaient si clairs et si dorés.”

Elle a dit que leur amour était sans complication et que sa présence lui apportait de l’aisance. Payne était toujours là pour écouter ses problèmes et assumer le fardeau émotionnel afin de réduire son poids. Ils partageaient un amour pour la nature qui les voyait souvent regarder l’horizon depuis une plage ou une montagne, généralement en faisant des blagues ou en prenant un selfie loufoque.

“Il m’a aidée à me sentir enracinée et connectée au monde”, a déclaré Jessica. “Mon père était la joie, l’humour et la positivité dans nos vies, il m’a rappelé à travers sa vision générale de la vie de regarder le bon côté des choses.”

Jessica se sent en proie à une apathie inébranlable et comme si sa vie était à moitié vécue depuis le meurtre. Elle a du mal à se sentir connectée ou à trouver une passion ou un intérêt pour les choses qu’elle aimait autrefois.

Une grande partie de l’ex-femme de Payne, Catherine, a été “arrachée” et elle avait l’impression d’avoir été renversée par un camion lorsqu’elle a appris sa mort.

“Il me manque tous les jours. C’est une douleur en moi, je veux pouvoir lui parler de nos filles », a-t-elle déclaré. “Mon monde est diminué.”

jake.romphf@blackpress.ca.

Grand VictoriaMetchosinWest Shore