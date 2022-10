Les proches en colère des victimes d’un accident d’avion crient contre les patrons d’Air France et d’Airbus lors d’un procès pour homicide involontaire | Nouvelles du monde

La compagnie aérienne Air France et le constructeur d’avions Airbus ont été jugés pour homicide involontaire suite à un accident d’avion de ligne qui a tué les 228 personnes à bord.

L’avion A330, qui voyageait de Rio de Janeiro à Paris, s’est écrasé dans l’Atlantique lors d’un orage en juin 2009. Des personnes de 33 pays ont perdu la vie dans la catastrophe du vol 447.

Les proches en colère des personnes tuées dans le pire accident de l’histoire d’Air France ont crié aux directeurs généraux des compagnies alors que le procès commençait dans la capitale française.

Des cris de “honte” et de “trop ​​peu, trop tard” ont éclaté alors que la directrice générale d’Air France, Anne Rigail, et le patron d’Airbus, Guillaume Faury, ont exprimé leurs condoléances lors de déclarations liminaires.

Image:

La directrice générale d’Air France, Anne Rigail, arrive pour le procès. Photo : AP



M. Faury a déclaré: “Je voulais être présent aujourd’hui, tout d’abord pour exprimer mon profond respect et ma plus profonde considération pour les victimes; mes proches.”

“Honte à toi!” criaient les membres de la famille.

« Depuis 13 ans, vous nous méprisez ! un ajouté.

Mme Rigail a rencontré une réponse similaire lorsqu’elle a déclaré au tribunal qu’elle était consciente de la douleur des familles.

« Ne nous parlez pas de douleur ! dit une voix en colère.

Le président du tribunal a appelé au calme et la procédure s’est poursuivie.

Les dirigeants des deux compagnies ont plaidé non coupables d’homicide involontaire et Air France a déjà indemnisé les familles des personnes tuées.

Si elles sont reconnues coupables, les entreprises risquent une amende individuelle pouvant aller jusqu’à 225 000 € (197 000 £). Personne ne risque la prison, car seules les entreprises sont jugées.

Image:

Le PDG d’Airbus, Guillaume Faury, quitte le palais de justice



Alors que les familles considèrent le procès comme un élément clé de leur longue quête de justice, les experts de l’industrie aéronautique le considèrent comme important pour tirer des leçons qui pourraient prévenir de futures catastrophes.

L’avion de ligne A330 a disparu des radars au-dessus de l’océan Atlantique entre le Brésil et le Sénégal avec 216 passagers et 12 membres d’équipage à bord.

L’essai devrait se concentrer sur l’erreur du pilote et le givrage des capteurs externes appelés tubes de Pitot.

Alors qu’une tempête secouait l’avion, la glace a désactivé les tubes, arrêtant les informations de vitesse et d’altitude et entraînant la déconnexion du pilote automatique.

L’équipage a repris le pilotage manuel, mais avec des données de navigation erronées.

L’avion est alors entré en décrochage aérodynamique, le nez s’est incliné vers le haut et il a plongé dans la mer.

Il a fallu deux ans pour retrouver l’avion et ses enregistreurs à boîte noire au fond de l’océan, à des profondeurs de plus de 13 000 pieds (4 000 mètres).

Image:

Un homme tient une pancarte indiquant “La justice française, 13 ans trop tard” avant le début du procès. Photo : AP



L’enquête sur l’accident a révélé que plusieurs facteurs avaient contribué à la disparition du vol 447.

Une enquête de l’Associated Press a révélé qu’Airbus était au courant des problèmes liés aux types de pitots utilisés sur l’avion qui s’est écrasé depuis au moins 2002, mais n’avait réussi à les remplacer qu’après la tragédie.

Air France est accusée de ne pas avoir mis en place de formation en cas de givrage des sondes Pitot – malgré les risques. Elle a depuis modifié ses manuels de formation et ses simulations.

L’entreprise a indiqué qu’elle démontrera en justice qu'”elle n’a pas commis de faute pénale à l’origine de l’accident” et plaidera en faveur de l’acquittement.

Entre-temps, Airbus est accusé d’avoir su que le modèle de tubes de Pitot du vol 447 était défectueux et de ne pas en avoir fait assez pour en informer d’urgence les compagnies aériennes et leurs équipages et assurer une formation pour atténuer le risque en résultant.

Le modèle en question – un pitot Thales AA – a ensuite été interdit et remplacé.

Airbus accuse l’erreur du pilote et a déclaré aux enquêteurs que le givrage est un problème inhérent à tous ces capteurs.