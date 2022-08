Les proches d’un marine américain décédé poursuivent à nouveau Alec Baldwin — RT Games & Culture

Les proches d’un marine américain tué en Afghanistan lors du retrait dramatique de l’année dernière ont déposé une deuxième plainte contre l’acteur Alec Baldwin pour les avoir prétendument soumis à un harcèlement de masse en ligne après avoir pris connaissance de leurs opinions politiques.

La veuve et les sœurs du Marine Lance Caporal Rylee McCollum réclament 25 millions de dollars de dommages-intérêts, affirmant que Baldwin est coupable d’atteinte à la vie privée, de négligence en diffamation et d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle.

Les plaignants ont tenté de poursuivre l’acteur en mai dans le Wyoming, mais le juge a affirmé n’avoir aucune compétence sur Baldwin, qui vit à New York. Cette fois-ci, le procès a été déposé dans le district sud de New York.

Selon les plaignants, après la mort du marin, Baldwin a trouvé l’une de ses sœurs, Roice, sur Instagram et a fait don par son intermédiaire d’un chèque de 5 000 $ à la veuve de l’officier tué, Jiennah. Cependant, lorsqu’en janvier 2022, Roice a publié une photo d’elle-même assistant à une manifestation près du Washington Monument un an auparavant, l’acteur a accusé la femme d’avoir participé aux émeutes de Capitol Hill et l’a qualifiée de “insurgé.”















La sœur du marin déchu affirme également que Baldwin lui a envoyé plusieurs messages directs sur la plate-forme, dont l’un aurait lu: “Quand j’ai envoyé les dollars pour votre défunt frère, par respect pour son service à ce pays, je ne savais pas que vous étiez un émeutier du 6 janvier.”

L’acteur a également republié la photo de Roice sur son compte Instagram, qui compte 2,4 millions d’abonnés, la décrivant comme une personne impliquée dans les manifestations du 6 janvier 2021, selon le procès.

La femme allègue qu’avant longtemps, elle a commencé à recevoir “messages hostiles, agressifs, haineux» des fans de Baldwin, qui l’ont accusée d’être une suprémaciste blanche et une nazie. L’acteur aurait également décrit Jiennah comme une insurgée, même si la veuve du marin déchu n’était même pas à Washington le 6 janvier 2021.

La plainte suggère également que certains des partisans de Baldwin ont exhorté la veuve à rendre les 5 000 $ que Baldwin lui avait donnés.

Les plaignants insistent «La conduite de Baldwin était négligente et imprudente,» car il n’a rien fait pour empêcher ses partisans de cibler les femmes.

L’acteur lui-même n’a pas encore commenté le nouveau procès.