Les proches de Sebastian Stan ne voulaient pas qu’il incarne Donald Trump

L’apprenti le réalisateur Ali Abbasi observe dans un nouveau Divertissement hebdomadaire profil que Sebastian Stan a une façon de rendre sympathiques les personnages antipathiques de « connards ». Eh bien, il n’y a peut-être pas d’idiot moins sympathique vivant aujourd’hui que Donald Trump, même s’il est difficile d’imaginer le faire paraître sympathique à ce stade. « C’est drôle, j’ai ressenti la même chose à propos de certaines choses sur lesquelles j’ai travaillé », a déclaré Stan au média. « Ma première réaction est : « Wow, comment vais-je faire ça ? » »

La vérité est que beaucoup de gens ne voulaient pas du tout qu’il fasse le film et le lui ont dit. « Des gens m’ont dit que je ne lui ressemblais pas. Des gens m’ont dit que ce n’était pas sécuritaire pour moi de le faire. Des gens m’ont dit que je ne devrais pas essayer de m’aliéner la moitié du pays », dit Stan. Mais il a trouvé l’anxiété « étrangement motivante » car il a une « relation très intéressante avec la peur ». Et il avait aussi toujours «j’ai senti qu’il y avait quelque chose chez cet homme qui avait besoin d’être entendu.

D’une manière étrange, Stan pourrait même s’identifier à Trump : « J’ai compris cette volonté de s’élever, de vaincre à tout prix et de gagner. J’ai compris cela simplement à partir de mes tout petits et humbles débuts avec le rêve américain », dit-il, après avoir immigré de Roumanie aux États-Unis à l’âge de 12 ans. « Nous aimons les gagnants dans ce pays. C’est un fait qui, pour moi, me semble pertinent à bien des égards. Au-delà de ça, l’acteur pense «il est utile de normaliser les personnes qui nous tiennent à cœur », et pLes gens sont évidemment très attachés à Donald Trump. Trouver de la sympathie pour le futur président dans son histoire d’origine ne vise pas à rendre Trump plus acceptable, juste plus humain, plutôt que le méchant plus grand que nature qu’il est devenu. La plupart le considèrent comme « soit le fils de Dieu, soit Lucifer incarné », dit Stan, « et je pense que nous devons le ramener sur terre ».