Les proches de Pelé font le point sur la santé de la légende brésilienne : “Il ne dit pas au revoir” | Nouvelles du monde

Des proches de la légende du football Pelé ont déclaré que l’homme de 82 ans ne courait aucun risque imminent de mort.

Deux filles et un petit-fils du joueur brésilien ont déclaré que le triple vainqueur de la Coupe du monde était hospitalisé depuis mardi pour le traitement d’une infection respiratoire aggravée par COVID-19[feminine].

Kely et Flavia Nascimento et Arthur Arantes do Nascimento ont déclaré dans une interview dimanche soir que Peléqui suit également une chimiothérapie dans sa lutte contre le cancer, devrait quitter l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo une fois qu’il se sera complètement remis de l’infection.

Ils ont ajouté que l’homme de 82 ans ne courait aucun risque imminent de décès.

“Il est malade, il est vieux. Mais en ce moment, il est là à cause d’une infection pulmonaire. Et une fois qu’il se sentira mieux, il rentrera chez lui”, a déclaré Kely Nascimento à TV Globo.

“Il ne dit pas au revoir dans un hôpital pour le moment”, a-t-elle ajouté.

Pelé détient la Coupe du monde après sa victoire sur l’Italie en 1970. Photo : AP



L’hôpital a déclaré que Pelé réagissait bien au traitement de l’infection et que son état de santé ne s’était pas aggravé au cours des dernières 24 heures.

Edson Arantes do Nascimento, qui est mondialement connu sous le nom de Pelé, s’est fait retirer une tumeur du côlon en septembre 2021, mais ni sa famille ni l’hôpital n’ont dit si elle s’était propagée.

Flavia Nascimento a déclaré: “Il est très injuste que les gens disent qu’il est en fin de vie, en soins palliatifs. Les gars, ce n’est pas vrai. Croyez-nous”, a-t-elle déclaré. “Il n’est pas en soins intensifs, il est dans une chambre ordinaire. Il n’est pas à risque, il est en traitement.”

L’Associated Press a déclaré que le journal Folha de Sao Paulo avait rapporté samedi que la chimiothérapie de Pelé ne fonctionnait pas et que les médecins avaient décidé de le mettre en soins palliatifs.

Pelé célèbre après avoir marqué lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique



Arthur Arantes do Nascimento a déclaré que le footballeur discutait des matchs de la Coupe du monde avec lui par téléphone, ce qui, selon lui, montre qu’il est pleinement conscient à l’hôpital.

Il a déclaré que son grand-père avait été ému par les hommages qui ont afflué du monde entier ces derniers jours.

Depuis samedi, une centaine de fans de Santos, son club de toujours, se sont réunis pour une veillée, des prières et des hommages au grand footballeur.

“Je vois des gens me dire ‘repose en paix’ (pour Pelé). Un jour ça arrivera, mais ce n’est pas aujourd’hui”, a-t-il dit. “Il ira bien, c’est une question de temps. Il verra le Brésil remporter le sixième titre.”

Pelé a aidé le Brésil à remporter les Coupes du monde de 1958, 1962 et 1970 et reste le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe avec 77 buts en 92 matches.