Les proches de Patrick Roy affirment que les Insulaires sont entre de bonnes mains

LNH

Larry Robinson a été embauché à la mi-saison par Lou Lamoriello et licencié à la mi-saison par Lou Lamoriello.

Il était assis à côté de Patrick Roy dans le vestiaire des Canadiens lorsque Roy était une recrue de 19 ans menant Montréal à la Coupe 1986 et l’a vu grandir au cours des quatre premières années de la carrière du gardien de but.

Il y a donc peu de personnes plus qualifiées pour commenter l’embauche de Roy comme entraîneur-chef des Islanders que le défenseur du Temple de la renommée.

“Patrick ne cache rien”, a déclaré Robinson au Post au téléphone dimanche matin. « Il dit ce qu’il pense. C’est un gagnant. C’est le genre de gars qui, si vous partez en guerre, vous le prendrez à vos côtés. Il déteste perdre.

La nouvelle du licenciement de Lane Lambert n’a pas été un choc pour Robinson.

Mais même lui a été surpris de voir Roy nommé comme remplaçant alors que la nouvelle se répercutait dans le monde du hockey samedi après-midi.

Larry Robinson défend Patrick Roy après avoir été nommé nouvel entraîneur-chef des Islanders. PA

Le gardien Patrick Roy #33, Craig Ludwig #17 et Larry Robinson #19 des Canadiens de Montréal défendent contre Kevin Dineen #11 et Lindsay Carson #28 des Hartford Whalers. Getty Images

La dernière expérience d’entraîneur dans la LNH figurant sur le curriculum vitae de Roy remonte à 2016, lorsqu’il a terminé sa troisième saison comme entraîneur de l’Avalanche.

Avant la saison suivante, il a démissionné de son poste d’entraîneur et de vice-président des opérations hockey du Colorado, invoquant des différends avec le directeur général Joe Sakic.

Depuis, il perfectionne son art au sein de la Ligue junior majeure du Québec, entraînant l’équipe dont il est copropriétaire, les Remparts de Québec.

“Personnellement parlant, je pense que c’est un excellent choix”, a déclaré Robinson. « C’est un gars très passionné qui apporte beaucoup d’énergie. Et il connaît bien le jeu. Il a l’habitude d’entraîner, il a déjà été entraîneur. Une fois que vous êtes coach, vous ne le perdez pas.

« Je connais beaucoup de commentaires dans certains journaux selon lesquels il a été hors jeu, mais il n’a pas été hors jeu. Il vient seulement de quitter la LNH. Il connaît toujours le jeu.

Roy a toujours connu le jeu.

Le cliché veut que les gardiens de but soient différents, mais Roy était différent même parmi les gardiens de but.

«Il était plus qu’un simple gardien de but», a déclaré au Post Claude Lemieux, qui a remporté des Coupes avec Roy en tant que joueur à Montréal et au Colorado. « Il savait exactement ce qu’il voulait voir se produire devant lui. Pas seulement arrêter les rondelles. Il comprenait beaucoup de choses sur chaque partie du jeu et il était toujours intéressé.

Lorsqu’ils étaient avec l’Avalanche, Roy pataugeait déjà dans les eaux du hockey junior.

Lemieux se souvient être allé chez Roy et avoir vu un tableau avec toutes les lignes des Remparts tracées.

«Il n’entraînait pas, mais il entraînait en quelque sorte à distance et parlait à son personnel», a déclaré Lemieux, qui a joué pour les Diables de Lamoriello et représente actuellement Pierre Engvall et Sebastian Aho en tant qu’agent. « Cela a toujours été pour lui une très grande passion d’occuper ce poste. »

Cette passion s’est manifestée lors de son premier match en tant qu’entraîneur de l’Avalanche, lorsque Roy a failli claquer la vitre du banc sur Bruce Boudreau, invoquant une amende de 10 000 $.

Cela était également évident dimanche matin, lorsqu’il a mené un entraînement matinal intense avant que les Islanders n’affrontent les Stars – criant des instructions, frappant son bâton sur la glace, motivant.

Larry Robinson et Robby Fabbri #15 des Blues de St. Louis célèbrent la victoire de la Coupe Stanley après la victoire des Blues contre les Bruins de Boston au TD Garden le 12 juin 2019. Getty Images

Si Roy a ressenti la moindre fatigue suite à une longue journée de voyage samedi, prenant l’avion de Québec à Montréal, puis conduisant les six heures et plus jusqu’à Long Island, cela ne s’est pas manifesté.

« Ce sera comme ce que Jacques [Demers] ce que nous a fait en 1993 », a déclaré Roy. « Ensemble, nous allons gagner et Jacques a dit : ‘Nous allons choquer le monde du hockey en remportant la Coupe Stanley.’ Et nous avons regardé autour de nous et avons dit : « A-t-il regardé notre programmation ? » Mais l’homme y croyait, alors je veux que nous croyions en nous-mêmes. Je veux que nous y croyions.

« Et Lou aime vraiment cette équipe. Il aime vraiment cette équipe et je suis d’accord avec lui. C’est une bonne équipe.

L’ancien joueur Claude Lemieux s’adresse aux médias lors de la deuxième journée du repêchage 2014 de la LNH au Wells Fargo Center. Getty Images

La relation avec Lamoriello doit être plus solide que le mariage avec Sakic – et c’est déjà un bon signe que Roy ait déclaré samedi qu’il n’avait aucun intérêt pour la gestion.

« C’est évidemment un bon professeur. Mes gars juniors qui ont joué pour lui l’apprécient vraiment », a déclaré Lemieux. « Et il est très passionné. Il est très intense. Et il exige une éthique de travail. Ce n’est pas négociable avec Patrick.

« Et je pense que c’est un mariage formidable avec Lou, de la façon dont je connais Lou. Se présenter et donner tout ce que l’on a chaque jour, chaque soir n’est pas quelque chose qui devrait être incohérent. Je pense donc que c’est quelque chose qu’il apporte.

Ceux qui connaissent Roy croient en lui.

« Vous ne pouvez pas contester le fait qu’il sait comment gagner, a déclaré Lemieux. “Et on ne peut pas contester le fait qu’il sait entraîner.”











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo