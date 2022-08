Les proches de John McAfee « pris au dépourvu » par le doc Netflix Running with the Devil qui prétend que le gourou de la technologie « a simulé sa mort »

Les proches de JOHN McAfee disent avoir été pris au dépourvu par le documentaire de Netflix qui prétend que le gourou de la technologie a simulé sa mort.

McAfee serait mort par suicide dans une cellule de prison l’année dernière après qu’un tribunal espagnol a confirmé qu’il serait extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations d’évasion fiscale.

Shelley Uden, la cousine de McAfee de Gwent au Pays de Galles, a déclaré à propos de la nouvelle émission Running with the Devil : “Nous n’avions aucune idée qu’un documentaire télévisé sur John était en cours de réalisation.

“Nous n’avons eu aucune approche de la part de la société de production, donc cela a été une surprise.

“Mais j’ai hâte de le voir. Je suis retraité et je n’ai pas Netflix mais je trouverai un moyen de le regarder.

“Ce sera un aperçu intéressant de la vie de John et il en a mené une très colorée.

“Je veux savoir comment il est dépeint.”

Uden a ajouté que McAfee avait passé la plupart de son temps aux États-Unis et que les deux avaient perdu le contact “il y a de nombreuses années”.

“Il n’y a pas beaucoup de ses proches vivants aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

“Nous savons que les autorités espagnoles ont décidé que sa mort était un suicide.

“Sa mère et mon père étaient frère et sœur, donc je suis son cousin et j’ai un autre frère qui vit dans le Gloucestershire.”

Uden avait précédemment déclaré au US Sun qu’elle était “très triste” d’apprendre la mort de son cousin, ajoutant “s’il s’est suicidé, nous ne saurons peut-être jamais pourquoi”.

TOUJOURS EN VIE?

McAfee était en fuite pendant des années jusqu’à ce qu’il soit arrêté en Espagne en 2020 au nom du gouvernement des États-Unis pour évasion fiscale et stratagème frauduleux de cryptographie.

En juin 2021, après que la Cour nationale espagnole a accepté de l’extrader vers le Tennessee, McAfee s’est suicidé en prison à l’âge de 75 ans.

Son corps reste toujours dans une morgue espagnole, selon Reuters.

Cependant, l’ex-petite amie de McAfee, Samantha Herrera, affirme qu’il est peut-être encore en vie.

Dans le nouveau documentaire, dont la première a eu lieu jeudi, Herrera affirme avoir reçu un appel téléphonique de McAfee.

“Je ne sais pas si je devrais le dire, mais il y a deux semaines, après sa mort, j’ai reçu un appel du Texas”, a-t-elle déclaré.

Elle a entendu la personne au téléphone dire : “C’est moi, John. J’ai payé des gens pour qu’ils fassent semblant d’être mort, mais je ne suis pas mort.”

Herrera a déclaré que McAfee lui avait dit qu ‘«il n’y a que trois personnes dans ce monde qui savent que je suis toujours en vie».

Il lui a ensuite demandé de s’enfuir avec lui, a affirmé Herrera.

« L’A FRANCHIE À LA FRONTIÈRE »

Le réalisateur du documentaire, Charlie Russell, a déclaré à Esquire : « Je ne sais pas ce que je pense et je ne pense pas qu’elle le sache.

“Elle le dit, puis elle regarde la caméra, et je n’arrive pas à déterminer si elle pense que c’est réel ou non. C’est quelqu’un qui était très en colère contre John.

“Il leur a promis une vie ensemble et je pense qu’ils étaient vraiment amoureux, malgré l’énorme différence d’âge,

“Je pense qu’il lui a offert un avenir vraiment différent, puis il l’a littéralement abandonnée à la frontière et je pense que c’est très douloureux pour elle et qu’il lui a fallu des années pour s’en remettre.”

DOCUMENTAIRE MAINTENANT EN STREAMING

Dov Freedman, le co-fondateur de la société de production Curious Films, a déclaré à Deadline que Running with the Devil a mis « 10 ans à se préparer ».

Freedman est le producteur exécutif du film.

Il a déclaré au point de vente que le film est “une histoire plus étrange que la fiction comme aucune autre, sur un homme puissant qui a vécu sa vraie vie comme si c’était un film hollywoodien à indice d’octane élevé”.

Le US Sun a contacté Curious Films pour un commentaire.