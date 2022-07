Les proches de Brooke McLaughlin pensent qu’elle envoie des signes déchirants après avoir été “tuée par un petit ami de 15 ans”

DÉVASTÉS, les proches d’une adolescente qui aurait été tuée par son petit ami de 15 ans disent qu’ils trouvent du réconfort dans une série de signes qu’ils pensent qu’elle leur envoie d’outre-tombe.

Brooke McLaughlin, 14 ans, a été retrouvée morte dans sa maison familiale par sa mère lundi dernier dans la ville isolée de Mount Vernon, dans le Maine, vers 18 heures, heure locale.

Brooke McLaughlin, 14 ans, a été retrouvée morte dans sa maison familiale par sa mère le 18 juillet à Mount Vernon, Maine 1 crédit

Aidan Grant, 15 ans, a été arrêté en lien avec sa mort samedi Crédit : Facebook/Aidan Grant

La cause du décès de l’adolescente a été jugée comme un homicide, bien que la nature de la mort soit actuellement dissimulée par la police.

Aidan Grant, 15 ans, a été arrêtée en lien avec sa mort samedi matin et a depuis été accusée de meurtre.

Grant, qui aurait été le petit ami de Brooke, a comparu lundi devant un tribunal pour mineurs et a conclu un démenti – l’équivalent d’un plaidoyer de non-culpabilité – via Zoom.

Donna Walker, une amie proche de la famille des McLaughlin, a déclaré au US Sun que Grant était quelqu’un avec qui Brooke “avait confiance et se sentait en sécurité” et qui n’avait jamais montré de signes d’agressivité auparavant.

Alors que les amis de la famille de Brooke restent dans un état d’incrédulité face à son meurtre, Walker dit qu’elle trouve du réconfort dans une série de signes qu’elle pense que l’adolescente lui envoie pour lui faire savoir qu’elle est en paix.

“Mercredi matin, je tondais l’herbe sur ma propriété et tout à coup, j’ai vu un ange, comme une décoration de Noël au milieu du terrain”, a déclaré Walker.

“L’ange était à l’air libre et à un endroit sur lequel j’ai marché des milliers de fois mais je ne l’avais jamais vu auparavant.

“J’ai découvert [about Brooke’s death] mardi matin, et c’était la première chose mercredi quand j’ai trouvé l’ange.”

Walker a déclaré qu’elle avait partagé une autre rencontre étrange dimanche, peu de temps après l’incinération de la dépouille de Brooke.

Elle conduisait à l’extérieur de la ville voisine d’Augusta quand tout à coup une tempête de grêle a commencé de nulle part.

Puis, aussi vite qu’elle avait commencé, soudain la tempête s’est arrêtée et de brillants rayons de soleil ont commencé à briller.

“La grêle est sortie de nulle part”, a déclaré Walker. “Pas de nuages, rien – c’est un peu comme ça, vous savez, il n’y avait aucun signe que ce gamin était [allegedly] va lui faire ça.”

Selon Walker, son fils a également rapporté avoir vécu une étrange rencontre qu’il attribue maintenant à Brooke.

Il travaillait sur un chantier de construction lundi, le jour même où Brooke a été tuée, lorsqu’il est entré dans les bois et a remarqué un rocher sur le sol avec ce qui ressemblait à un “B” écrit dessus.

“C’était comme le scintillement là où le soleil le frappait”, a déclaré Walker.

“Et 10 minutes après qu’il l’ait vu, je l’ai appelé pour lui dire ce qui s’était passé [to Brooke]et naturellement il est retourné et a attrapé le rocher.

“Donc, elle nous a définitivement laissé toutes sortes de signes pour nous faire savoir qu’elle est en paix”, a ajouté Walker.

‘UN CAUCHEMAR’

Alors que l’enquête sur le meurtre de Brooke se poursuit, Walker dit qu’elle et les membres de la famille immédiate de la jeune fille, y compris sa mère Becky, sont toujours en train d’accepter les événements tragiques de la semaine dernière.

Walker dit que Becky est “figée dans le temps”, convaincue que la mort de Brooke fait partie d’un cauchemar dont elle va bientôt se réveiller.

“C’est ce que nous pensons tous : c’est juste un cauchemar”, a ajouté Walker.

“Nous pensons que nous allons nous réveiller et que notre impertinente petite fille va être là.”

Brooke a été retrouvée morte par sa mère, Beck McLaughlin (à gauche) Crédit : Facebook/Becky McLaughlin

Le meurtre a eu lieu au domicile de la famille McLaughlin (ci-dessus) Crédit : ABC WMTW

Brooke et Grant sortaient ensemble depuis au moins février Crédit : Facebook/Aidan Grant

Walker a également déclaré qu’elle avait été complètement choquée par l’arrestation de Grant, racontant au US Sun quelques heures avant qu’il ne soit nommé suspect : “Je ne l’ai rencontré qu’une poignée de fois mais je vois son [family] régulièrement.

“Ni lui ni aucun membre de sa famille n’a montré un quelconque type d’agression ou quoi que ce soit de ce genre… [he was] poli, bien élevé, respecté.

“Nous sommes tous sous le choc et nous remettons tout en question maintenant.

“Je n’aurais jamais imaginé que le gamin puisse faire quelque chose comme ça… son [family] nous a tendu la main et ils sont tout aussi incrédules que tout le monde.

“C’est l’un de ces accords où c’est comme” oh ma parole, ça doit être quelque chose ou quelqu’un d’autre “, mais évidemment quand ils procèdent à une arrestation, ils ont des preuves quelconques.”

L’ENQUETE SE POURSUIT

Walker a déclaré qu’elle espérait que le meurtrier présumé serait jugé à l’âge adulte pour éviter toute peine clémente accordée aux jeunes contrevenants en vertu de la loi de l’État du Maine, s’il était reconnu coupable.

Grant, qui sortait avec Brooke depuis au moins février, est actuellement détenu au Long Creek Youth Development Center à South Portland.

Comme rapporté précédemment par The US Sun, le jour où Brooke a été assassinée, la voiture de sa famille a été volée à l’extérieur de leur maison.

Le véhicule – une Chevrolet Impala 2010 rouge – a ensuite été récupéré à 15 à 20 miles de là le lendemain matin dans la ville de Wayne, où vit la famille de Grant.

Dans sa nécrologie, on se souvient de Brooke comme d’une “personne gentille, aimante, très attentionnée, au grand cœur et forte, qui aimait sa famille et ses amis avec qui elle avait tellement de plaisir à passer du temps.

“Elle aimait les feux de camp, la musique, le shopping, la natation, les animaux, le quad, la pêche sur glace, la randonnée et sortir avec ses amis”, a ajouté l’hommage déchirant.

Brooke était en 7e année à la Maranacook Community Middle School, selon le surintendant des écoles Jay Charette.

Elle avait célébré son 14e anniversaire deux semaines seulement avant d’être tuée.

Toute personne ayant des informations sur la mort de Brooke est priée d’appeler la police de l’État du Maine au 207-624-7076.

Brooke avait eu 14 ans seulement 16 jours avant son meurtre 1 crédit