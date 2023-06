Les proches craignent le pire avec quatre hommes et un garçon portés disparus après la catastrophe d’un navire méditerranéen

BEYROUTH (AP) – Cherchant à trouver une vie meilleure que celle qu’ils avaient dans leur ville meurtrie par la guerre dans le nord-est de la Syrie, quatre hommes et un garçon de 14 ans de la famille Sheikhi sont partis pour l’Europe.

Ignorant les avertissements d’un parent plus âgé, le groupe est monté à bord d’un bateau de pêche de la Libye vers l’Italie, où ils espéraient commencer à traverser l’Europe par voie terrestre et se rendre en Allemagne.

Au lieu d’accoster en Italie, le chalutier a chaviré et coulé mercredi dans des milliers de pieds d’eau de mer, à 75 kilomètres (45 miles) au large de la Grèce. Le chalutier peut avoir transporté jusqu’à 750 passagers. Des centaines de personnes étaient toujours portées disparues vendredi matin, troisième et dernier jour des opérations de recherche. Ce serait l’un des pires naufrages méditerranéens de l’histoire récente si les autorités confirmaient les pires craintes des proches, comme prévu.

Cinq membres d’une même famille étaient à bord du chalutier, dont Ali Sheikhi, 29 ans. Père de trois garçons, il a laissé derrière lui sa femme et ses garçons – âgés de 6, 5 et 2 ans – dans l’espoir de se réunir un jour en Europe et d’offrir aux enfants le une bonne éducation qu’on ne trouve plus à la maison.

« Il voulait sauver ses enfants », a déclaré Abdo Sheikhi, 38 ans, le frère d’Ali.

Abdo Sheikhi est arrivé en Allemagne il y a sept ans. Ses cinq proches ont quitté Kobani, une ville frontalière proche de la Turquie, début mars.

Autrefois symbole de la victoire contre les militants de l’État islamique en 2015, Kobani a été frappée par les divisions amères du pays et par plus d’une décennie de guerre, comme une grande partie de la Syrie. Sans développement, sans investissement et sans signe de paix, de nombreux habitants du nord-est de la Syrie suivent les traces d’anciens migrants vers l’Europe, mais prennent des risques beaucoup plus élevés car la Turquie a resserré ses frontières et rendu la traversée des terres plus difficile.

De nombreux Syriens portés disparus venaient également de Daraa, une région située à l’extrême sud de la Syrie, près de la frontière avec la Jordanie.

Les cinq proches d’Abdo Sheikhi sont passés par la Syrie contrôlée par le gouvernement pour se rendre au Liban. Ils se sont ensuite envolés pour Le Caire et de là pour Tripoli et par voie terrestre pour Tobrouk, en Libye. Outre les frais payés pour atteindre la Libye, les cinq devaient payer 6 000 dollars chacun aux passeurs, somme qui devait être payée une fois arrivés en Italie.

« Ils étaient censés arriver dans trois ou quatre jours », a déclaré Mohamed Abdi Marwan, un oncle, parlant par téléphone depuis Kobani, une ville à majorité kurde. « Ça a été un choc. Nous espérions qu’ils arriveraient sains et saufs.

Neuf survivants ont été arrêtés jeudi, soupçonnés d’être membres de l’anneau qui a organisé le voyage, ont indiqué les garde-côtes grecs. La chaîne de télévision publique ERT a déclaré que les suspects étaient tous des ressortissants égyptiens.

« En Syrie, il n’y a pas de moyens pour vivre », a déclaré Abdo Sheikhi. « Une fois qu’ils ont décidé, je leur ai dit que la route libyenne est très dangereuse et très longue. Ils ont dit : d’autres l’ont fait. Nous aussi nous prendrons cette route.

Shahin, un autre parent de Sheikhi, qui réside également en Allemagne, a déclaré qu’il avait entendu parler de son parent pour la dernière fois lorsqu’il s’était plaint des conditions d’attente en Libye pendant des mois. Les passeurs ne les laissaient pas quitter les pièces où ils se trouvaient, apparemment pour éviter d’être détectés, confisquaient souvent leurs téléphones et ne leur apportaient pas la nourriture qu’ils demandaient.

« Ils étaient sept par pièce … Ils n’ont pas vu le soleil », a déclaré Shahin, qui a parlé sous couvert d’anonymat afin de ne pas compromettre sa capacité à rester en Allemagne. « Ils étaient tristes et pris de désespoir. Mais ils ne prendraient pas la décision de retourner en Syrie.

Les hommes de la famille Sheikhi ont envoyé un texto à des proches jeudi dernier pour dire qu’ils partiraient dans quelques heures, sur un bateau censé transporter 300 personnes, a déclaré l’aîné Sheikhi.

La famille attendait une photo de confirmation d’Italie. Aucun n’est venu.

« Les (passeurs) ont envoyé les garçons à la mort », a déclaré Abdo Sheikhi.

Quelques heures après le début des opérations de sauvetage, un membre de la famille Sheikhi a cru repérer Ali sur une photo de survivants publiée sur les réseaux sociaux. L’homme était allongé sur le sol dans une file d’autres enveloppés dans des couvertures dans le camp de fortune installé pour les passagers. Sa main était levée, couvrant la majeure partie de son visage, à l’exception d’une barbe distinctive. Puis vint une autre photo d’un homme découvert et assis, tenant un morceau de papier.

Il n’y avait aucun signe d’autres parents et aucun moyen d’atteindre l’homme sur le sol pour confirmer qu’il s’agit d’Ali.

L’aîné Sheikhi, travaillant comme électricien en Allemagne, a déclaré qu’il avait appelé l’hôpital en Grèce pour essayer d’obtenir des informations, sans succès. Il n’a pas pu obtenir de nouvelles du camp de fortune et se demande toujours s’il doit se rendre en Grèce pour chercher des proches.

Abdo Sheikhi a déclaré que le voyage en Grèce lui coûterait au moins 600 euros et qu’il ne parlait pas anglais.

« J’attendrai jusqu’à demain. S’il n’y a pas de nouvelles, je devrai y aller », a-t-il déclaré. « Le problème sera si j’y vais et que cela ne sert à rien. »

Sarah El Deeb, Associated Press