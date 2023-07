Les prochains téléphones Pixel 8 obtiennent une hausse de prix ?

Nous nous attendons à ce que Google dévoile ses prochains appareils Pixel plus tard cette année, mais comme c’est généralement le cas, nous en apprenons plus sur les téléphones grâce à des sources non confirmées sur Twitter.

Selon Yogesh Brarnous avons maintenant une idée des spécifications auxquelles nous pouvons nous attendre sur le Pixel 8, ainsi que le prix de l’appareil. Les grandes spécifications incluent un panneau OLED de 6,17 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Tensor G3, deux caméras arrière, 8 Go de RAM et une batterie de 4 485 mAh. Les vitesses de charge filaire plafonneraient à 24W.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des spécifications que nous avons vues jusqu’à présent.

Spécifications du Pixel 8

Afficher : 6,17″ FHD+ OLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz

: 6,17″ FHD+ OLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur : Tenseur G3

: Tenseur G3 RAM, Stockage : 8 Go, 128 Go/256 Go

: 8 Go, 128 Go/256 Go Appareils photo : 50MP + 12MP, selfie : 11MP

: 50MP + 12MP, selfie : 11MP Logiciel : Android 14

: Android 14 Autre : Capteur d’empreintes digitales à ultrasons

: Capteur d’empreintes digitales à ultrasons Batterie: 4 485 mAh, 24 W filaire et 12 W sans fil

Pour les tarifs, Brar rapporte que nous pouvons nous attendre à ce que le Pixel 8 commence à 649 $ pour le modèle 128 Go et 699 $ pour le modèle 256 Go. Le Pixel 7 a un prix de base de 599 $, ce qui signifie que nous pourrions être confrontés à une hausse de prix pour les derniers téléphones Pixel. Pour le lancement, c’est le délai habituel de Pixel, c’est-à-dire octobre.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage. Des réflexions sur la possible hausse des prix ? 50 $, ce n’est pas la fin du monde.

// @heyitsyogesh