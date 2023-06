Les prochains rebondissements de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Aarohi ÉVITE d’exposer Manjari ; Abhinav surprend le discours secret d’Abhi-Akshara

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissements à venir: Dans l’émission télévisée qui a Pranali Rathod, Harshad Chopda et Jay Soni dans les rôles principaux, nous voyons que les Goenkas et Birlas sont tous heureux car le mariage de Kairav ​​et Muskan va avoir lieu. Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous voyons qu’Akshara conseille à Muskan de ne pas quitter son emploi et d’être indépendant. Ensuite, tout le monde s’habille pour le mariage. Abhinav est déjà assez stressé compte tenu de ce que lui a dit Manjari. Aarohi sait que Manjari a eu une conversation avec Abhinav et c’est pourquoi il est si stressé. Mais elle évite d’exposer Manjari pour le moment car elle ne veut créer aucun drame lors du mariage de Kairav ​​et Muskan. Mais c’est temporaire. Tôt ou tard, Manjari sera démasqué.

Spoiler à venir de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Plus tard, nous voyons qu’Abhimanyu a une douce conversation avec Abhir et décide finalement qu’il doit avoir une conversation avec Akshara et révéler la vérité à Abhir. Puis Muskan et Kairav ​​se marient et il y a de doux moments. Dans le prochain épisode, nous verrons qu’Abhinav se rendra compte qu’il stresse trop et punit à son tour Akshara. Il déciderait de s’excuser auprès d’Akshara. Alors qu’il la cherchait, il la verrait avoir une conversation avec Abhimanyu. Il l’entendrait dire qu’Abhinav est très stressé en ce moment et qu’elle a besoin de temps pour lui dire qu’Abhir sait qu’il n’est pas son vrai père. Que va-t-il se passer ensuite? Quelle sera la réaction d’Abhinav à cela ? Il est assez attaché à Abhir et il va y avoir beaucoup de drames et de larmes.

De plus, nous allons voir qu’il y aura un drame de garde à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Les rapports suggèrent qu’Abhimanyu gagnera la garde d’Abhir, laissant Abhinav et Akshara complètement brisés. Abhimanyu réalisera-t-il qu’Abhir a besoin de ses deux parents ? Que va-t-il se passer ensuite? Nous verrons!

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’un des spectacles les plus anciens. Il a traversé plusieurs sauts et beaucoup de grandes stars ont été associées au spectacle. Hina Khan, Mousin Khan, Shivangi Joshi et d’autres ont fait partie de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.