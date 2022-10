Les prochains rebondissements d’Anupamaa : Anuj gifle Toshu alors qu’il prévoit d’arracher Choti Anu à Anupama ; les internautes l’appellent “meilleur père”

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Toshu a décidé de ruiner le bonheur d’Anu et Anuj. Il prévoit de leur arracher Choti Anu et de ruiner leur vie. Anu se prépare de Navratri, tandis que Bapuji l’appelle à la maison du Shah. Choti Anu disparaît de la maison et cela crée le chaos dans la famille.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Toshu appelle les orphelins et leur dit d’emmener Choti Anu avec eux. Anupamaa panique et perd son calme. Anuj perd son calme et Vanraj soutient Anupamaa. Les gens de l’orphelinat changent leur décision d’éloigner Choti Anu d’Anupamaa et d’Anuj. Anuj et Vanraj apprendront que Toshu est le cerveau derrière tout. Anuj parlera à Toshu et lèvera la main sur lui. Vanraj tiendra également le cou de Toshu.

Voici comment les internautes ont réagi à la récente promo d’Anupamaa –

Après 699 épisodes, la balise achche pita a finalement été utilisée sur le bon homme et le meilleur papa. En outre, Full souligne la croissance d’Anu que cette fois, elle ne s’est pas accablée de culpabilité excessive et s’est défendue en disant qu’elle n’était pas une mauvaise mère. <3#anupamaa | #maan | #anujkapadia pic.twitter.com/2giiiTTt5W ? (@sunshinexgirll) 3 octobre 2022

#Anupamaa Ils r gng de mener toutes leurs batailles ensemble et de les gagner quoi de mai ? pic.twitter.com/luD3azodkz Priyasi Mashru (@PryasiMashru) 3 octobre 2022

Qui a dit que ces deux-là ne sont pas les vrais parents de l’enfant, ne l’aiment pas, peuvent lui faire du mal Oh S’IL VOUS PLAÎT, voyez juste leur désir pour elle, leurs larmes, leur agitation, leur chagrin ?? Dans le monde entier, ils sont les meilleurs parents .#MaAn #Anupamaa #AnujKapadia pic.twitter.com/zOzh0kTP6A ND (@maanxadorable19) 3 octobre 2022

#Anupamaa Wah wah wah ..seeti maaro koi ??? pic.twitter.com/RjZTFoZ7hU Priyasi Mashru (@PryasiMashru) 3 octobre 2022

Vous vous êtes trompé d’homme, Paritosh Shah. Ni vous ne pouvez nuire à CA ni être grossier avec son Anu. Soyez prêt à affronter un Mr Kapadia en colère ! Qu’est-ce qu’un épisode à succès ?#anupamaa #MaAn #AnujKapadia pic.twitter.com/fm9mSnQwGt Prachi agarwal (@PHamirbasia) 3 octobre 2022

De plus, dans le prochain épisode d’Anupamaa, Toshu kidnappera sa propre fille et cela créera le chaos dans la maison. Que va-t-il se passer ensuite?