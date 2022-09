Les prochains projets de la star de Pushpa Allu Arjun à Hollywood, Tollywood et Bollywood raviront les fans

Les prochains films de Bollywood, Tollywood et Hollywood d’Allu Arjun : La superstar sud-indienne Allu Arjun est devenue une star pan-indienne après le grand succès du film d’action à succès Pushpa: The Rise. Allu Arjun est prêt pour la suite, Pushpa: The Rule, dirigée et écrite par Sukumar. Selon certaines informations, Allu Arjun s’est vu offrir un film hollywoodien par un grand réalisateur et producteur. Allu était à New York pour le défilé, puis il a reçu l’offre d’une franchise de super-héros. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer son prochain film à Hollywood, Bollywood et Tollywood. Regarder la vidéo.