Les prochains produits phares de Samsung s’arrêteront à la FCC

En préparation du lancement, le prochain Samsung Galaxie S23 et le Galaxy S23+ se sont arrêtés à la FCC. Plus précisément, les modèles européens se sont arrêtés, avec le numéro de modèle sportif Galaxy S23 SM-S911B et le S23+ ayant le numéro de modèle SM-S916B. Les modèles américains devraient avoir un “U” à la fin du au lieu d’un “B”.

En raison des demandes de confidentialité de Samsung, nous n’obtenons aucune image de l’appareil ou quoi que ce soit de trop fou de la part de la FCC, mais il y a quelques points à retenir des dépôts. Pour ceux qui s’inquiètent de la durée de vie de la batterie, la FCC a confirmé les batteries que ces appareils devraient utiliser, le S23 étant susceptible d’avoir une capacité de 3900 mAh et le S23+ d’une capacité de 4700 mAh. De plus, la recharge sans fil et le partage de puissance sans fil seront disponibles sur les deux modèles. Pas de choc là-bas.

Le processeur utilisé dans les deux téléphones semble également être fabriqué par Qualcomm (oui, même ces modèles européens), ce qui signifie que les indications passées selon lesquelles nous pouvons nous attendre à ce que le Snapdragon 8 Gen 2 alimente ces téléphones semblent exactes. Qualcomm a à peu près confirmé cela plus tôt ce mois-ci également.

Les appareils arrêtés par la FCC signifient certainement que nous sommes sur la bonne voie vers le lancement. Non, cela ne signifie pas que nous sommes extrêmement près du lancement, mais nous y arrivons. Attendez-vous à ce que ces téléphones soient lancés dans le monde entier au premier trimestre de 2023.

Nous mettrons à jour si nous découvrons autre chose.