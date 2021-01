Les prochains modèles de MacBook Pro d’Apple présenteraient des changements de conception importants. Selon MacRumours citant le remarquable analyste Ming-Chi Kuo, les prochains ordinateurs portables MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces auront un design à bords plats, similaire à l’iPhone 12 et à l’iPad Mini (2020) et plus particulièrement, sans la touche OLED. bar. De plus, tous les nouveaux modèles de MacBook Pro seront dotés d’une puce de silicium Apple (Apple M1 ou M1X mis à niveau), et aucune option de puce Intel ne sera incluse. De plus, les prochains modèles d’iPhone (qui s’appelleraient iPhone 13) seraient livrés avec un refroidissement par chambre à vapeur.

Kuo, dans son rapport aux investisseurs, note en outre que le prochain Apple MacBook (14 pouces et 16 pouces) serait également doté de ports supplémentaires qui pourraient remonter le moral de plusieurs nouveaux clients. Apple ramènerait le connecteur de charge MagSafe qu’il utilisait à l’origine pour remplacer la charge USB Type-C. Comme mentionné, la barre tactile OLED va également bon train et la société ajouterait plutôt des touches de fonction physiques, selon l’analyste. Le MacBook Pro 16 pouces rafraîchi peut présenter le même design de caloduc que celui du modèle Intel actuel. Pour rappel, le nouveau MacBook Pro 13 pouces alimenté par M1 utilise un refroidissement par ventilateur actif pour les tâches de traitement lourdes, tandis que l’Air 13 est sans ventilateur mais peut atteindre des performances impressionnantes en mono et multicœur.

Kuo déclare en outre que nous pouvons nous attendre à voir les nouveaux modèles de MacBook Pro sortis au troisième trimestre de 2021. En raison de la conception remaniée et de la forte demande de remplacement, il s’attend à ce que les expéditions totales de MacBook augmentent considérablement de 25 à 30 pour cent d’une année sur l’autre à 20 millions d’unités. Parlant des prochains modèles d’iPhone, le nouveau système thermique de chambre à vapeur permettra au téléphone d’effectuer des tâches 5G et AI plus agressives. Les OEM comme Samsung et LG utilisent la technologie de refroidissement de la chambre à vapeur, qui est utilisée pour garder un appareil plus frais lorsqu’il est soumis à de fortes contraintes.