Les négociateurs européens et britanniques ont fait des progrès dans les négociations sur les accords commerciaux post-Brexit, a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, mais les responsables seraient moins optimistes.

Von der Leyen a déclaré que des progrès avaient été réalisés lors des pourparlers à Bruxelles en vue d’un accord sur des règles de commerce équitable. L’UE peut désormais voir un «Voie étroite vers un accord», a-t-elle déclaré au Parlement européen.

Les prochains jours vont être décisifs. La bonne nouvelle, c’est que nous avons trouvé une solution pour la plupart des problèmes.

La question des aides d’État aux entreprises et la manière dont l’accord commercial sera régi «À présent, sont en grande partie résolus», elle a noté. «Mais c’est maintenant un cas où nous sommes si proches, et pourtant si loin l’un de l’autre, parce que deux questions restent en suspens… des règles du jeu équitables et la pêche.

La discussion sur la pêche est très difficile, a-t-elle admis, en disant: «Nous ne remettons pas en question la souveraineté du Royaume-Uni sur ses propres eaux, mais nous avons demandé la prévisibilité et la stabilité.»

La Grande-Bretagne veut reprendre le contrôle total de l’accès à ses eaux lorsqu’elle quittera le marché unique de l’UE à la fin de l’année, tandis que l’UE insiste sur le fait qu’elle devrait préserver ses quotas.

Jusqu’à présent, Londres a offert un accès réduit et des renégociations de quotas annuels, et von der Leyen a noté avec pessimisme que «En toute honnêteté, j’ai parfois le sentiment que nous ne serons pas en mesure de résoudre cette question.»

Son évaluation tempérée des progrès a été reprise par un responsable britannique cité par Reuters mercredi en disant «Nous avons fait des progrès, mais nous sommes encore très éloignés dans des domaines clés.»

Un responsable de l’UE a déclaré que «Le principal problème est le poisson», comme les deux côtés sont « Toujours un océan à part. »

