Les prochains iPad et iPad Pro pourraient apporter de nombreuses mises à niveau

Apple a récemment mis à jour son objectif de rentrée scolaire Macbook Air avec un nouveau Puce M2 et un meilleur appareil photo et affichage. La gamme d’iPad d’Apple, cependant, doit toujours être mise à niveau en 2022. Le milieu de gamme ipad air a obtenu une puce M1 au printemps, mais le iPad d’entrée de gamme et le iPadPro sont en attente jusqu’à l’automne.

Apple devrait organiser des événements de lancement de produits en septembre et octobre, comme les années précédentes. La iPhone 14 et Montre Apple 8 pourrait être dévoilé en septembre, tandis que les iPad pourraient être enregistrés pour octobre, parallèlement à une mise à jour de iPadOS 16.

Si vous attendiez de nouveaux modèles d’iPad, voici à quoi vous attendre.

iPad d’entrée de gamme : nouveau design, plus USB-C

L’iPad d’entrée de gamme pourrait bénéficier d’une mise à niveau importante, sur la base des derniers rapports de Marc Gurman et 9to5Mac. L’iPad de neuvième génération d’entrée de gamme actuel possède toujours un port Lightning et un bouton d’accueil circulaire Touch ID d’origine, mais la conception pourrait enfin changer pour correspondre aux modèles iPad Mini, iPad Air et iPad Pro. Cela pourrait signifier des bords plus plats, un écran aux coins incurvés, une charge USB-C et peut-être un bouton Touch ID placé sur le côté, presque comme une version économique de l’iPad Air.

L’iPad de base pourrait obtenir la puce A14 qui se trouvait dans l’iPad Air de dernière génération, qui serait une mise à niveau de l’A13 qui se trouve dans l’iPad actuel, mais en deçà du M1 qui se trouve sur les modèles Air et Pro. Si c’est vrai, cela pourrait également signifier que l’iPad de base ne pourra pas utiliser l’extra Modes multitâches de Stage Manager dans iPadOS 16.



iPadOS 16 Beta : la seule chose qui m'intéresse, c'est le multitâche !

Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque l’iPad d’entrée a adopté la conception du corps de l’iPad Air précédent de la même manière il y a quelques années. Le passage à la charge USB-C semble en retard.

Cela pourrait également permettre à l’iPad d’entrée de fonctionner avec le crayon de deuxième génération, et éventuellement avec La gamme d’étuis Magic Keyboard d’Apple.

Le rapport de 9to5Mac indique également que l’iPad d’entrée pourrait obtenir un cellulaire 5G en option, ce qui serait une mise à niveau par rapport aux options LTE sur les modèles actuels.

Le prix de l’iPad d’entrée pourrait cependant augmenter, ce qui est quelque chose à surveiller. 2022 a déjà connu des hausses de prix des produits en raison de inflationet la même chose pourrait se produire pour l’iPad le plus abordable.

iPad Pro : améliorations en retard

L’iPad Pro, quant à lui, n’a pas vu de rafraîchissement depuis printemps 2021, lorsqu’il a ajouté la 5G, une puce M1 et un écran Mini LED pour la version plus grande de 12,9 pouces. Les signes pointent vers octobre pour un nouveau modèle.

Les rapports indiquent également que les pros obtiennent la puce M2 récemment lancée dans la gamme MacBook, ce qui semble être la décision la plus évidente. Autres choses qui pourraient et pourraient ne pas changer :

Les iPads vont-ils enfin corriger le placement de la caméra ?

Ma plus grande demande pour l’iPad, en plus de réorganiser en profondeur le système d’exploitation pour en faire une meilleure alternative Mac, est de corriger le placement de la caméra frontale. Les réunions Zoom sur iPad en mode paysage (c’est ainsi qu’elles s’orientent principalement si vous utilisez n’importe quel type d’étui à clavier) ont leurs caméras placées sur le côté.

Bien que la technologie de caméra Zoom Center Stage d’Apple aide un peu, elle ne résout pas les problèmes de contact visuel – j’ai généralement l’air de regarder dans l’espace pendant les zooms de mon iPad. J’adorerais un commutateur de caméra vers le bord le plus long, mais qui sait si c’est dans les cartes cette année. Apple n’a pas changé le placement de la caméra pour son dernier iPad Air, donc cela semble peu probable.

Un Magic Keyboard amélioré ? Pas clair

Le Magic Keyboard d’Apple, vieux de deux ans, est utile mais présente des lacunes : il manque une rangée de touches de fonction, il est cher et ne peut pas se replier dans une orientation de type folio pour lire ou dessiner. Il est peu probable qu’Apple rende le boîtier moins cher, mais j’aimerais voir un modèle amélioré avec des touches de fonction, et peut-être même des ports USB-C/Thunderbolt ajoutés. À l’heure actuelle, aucun rapport n’indique que cela se produira.

Un nouveau crayon ?

Apple’s Pencil est également assez ancien maintenant, et le modèle de deuxième génération, bien que solide, est assez long et difficile à ranger. Apple envisagerait-il jamais un crayon plus compact, ou un crayon qui pourrait se ranger plus facilement dans la conception de l’iPad Pro ? Une autre fonction tactile programmable ou deux sur le côté seraient également utiles. Encore une fois, aucun rapport n’a été publié à ce sujet non plus.

Possibilité de MagSafe

Quelques rumeurs ont souligné les tablettes Pro ajoutant une charge sans fil. Serait-ce MagSafe ? MagSafe est apparu dans les récents MacBook Pro, iMac et iPhone d’Apple. La seule chose étrange à propos de MagSafe jusqu’à présent est que chaque instance a impliqué un type de chargeur différent. Apple ferait-il de l’iPad Pro MagSafe un autre accessoire unique, distinct des versions iPhone et MacBook ? Le Smart Connector magnétique d’Apple pour iPad offre déjà ce type de fonction d’accessoire de charge encliquetable pour des appareils comme le Magic Keyboard, bien que les accessoires compatibles Smart Connector restent rares.

La technologie d’affichage sera-t-elle la même?

L’iPad Pro 12,9 pouces 2021 était le seul modèle à disposer d’un écran Mini LED step-up, similaire aux récents MacBook Pro, offrant des noirs plus profonds et un contraste plus dynamique. Le modèle 11 pouces pourrait toujours ne pas recevoir de Mini LED cette année. Au lieu de cela, les iPad 11 et 12,9 pouces pourraient recevoir des écrans OLED lors de la mise à niveau d’une année future.

Taille de l’écran : peu susceptible de changer

Un écran plus grand pour l’iPad Pro peut encore être dans quelques années. UN rapport de MacRumors suggère que deux des fournisseurs d’Apple préparent des écrans OLED de plus grande taille (jusqu’à 15 pouces) pour les futurs modèles d’iPad. Cependant, ces tablettes Pro plus grandes ne devraient pas arriver avant 2023 ou 2024.

Vie de la batterie

Pour moi, les iPad me conviennent. Mais la nature plus gourmande en énergie de l’iPad Pro et ses étuis à clavier pourraient signifier qu’une mise à niveau utile de la batterie est en cours. D’après mon expérience, la durée de vie de la batterie de l’iPad Air 2022 a tendance à utiliser sa charge plus rapidement que celle du M1 Air. Le MacBook Air surpasse désormais l’iPad en termes de performances de la batterie, et peut-être qu’en 2022, l’iPad Pro pourrait rattraper son retard.

À l’heure actuelle, il vaut peut-être mieux attendre d’acheter un iPad si vous le pouvez. Mais en attendant, voici quelques lignes directrices pour choisir entre les iPad actuels.