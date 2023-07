Les prochaines étapes d’un nouvel accord sur les soins de santé en tête de l’agenda des premiers ministres

OTTAWA –

La dernière fois que tous les premiers ministres du Canada se sont assis autour de la même table, leur attention s’est concentrée sur le fait qu’Ottawa paie davantage pour réparer les hôpitaux en sous-effectif, les salles d’urgence fermées, les arriérés chirurgicaux et les pénuries de travailleurs de la santé menaçant la viabilité de leurs systèmes de santé.

Lorsqu’ils se réuniront à Winnipeg pour leur rassemblement annuel d’été cette semaine, l’attention se portera davantage sur la façon d’utiliser les nouveaux fonds qu’Ottawa a maintenant promis.

Après deux ans de plaidoyers provinciaux et de coups de sabre pour un nouvel accord sur les soins de santé, le premier ministre Justin Trudeau a finalement mis de l’argent frais sur la table lors d’une réunion des premiers ministres à Ottawa en février. Cette entente de 46 milliards de dollars était bien en deçà de ce que les provinces avaient demandé, mais elles n’avaient guère d’autre choix que de l’accepter.

La Dre Kathleen Ross, présidente désignée de l’Association médicale canadienne, a déclaré que la santé doit rester en tête des priorités.

« Nous sommes vraiment au sommet de nos défis en ce moment », a déclaré Ross dans une interview.

« Nous devons changer notre façon de gérer et de fournir les soins de santé au Canada. »

Les soins de santé devraient dominer le premier jour de la réunion de trois jours. Les questions économiques et l’abordabilité sont également à l’ordre du jour.

Le nouvel accord de Trudeau sur la santé comprend une augmentation des transferts fédéraux annuels en matière de santé – que les provinces utilisent pour aider à payer leurs systèmes de soins de santé – ainsi que de l’argent pour des accords individuels qui doivent encore être négociés et adaptés à chaque province et territoire pour répondre à leurs besoins spécifiques.

L’argent est assorti de conditions : chaque province et territoire doit établir des objectifs et des échéanciers qui serviront à montrer que l’argent est utilisé pour améliorer l’accès et les soins.

Aucune des provinces ou des territoires n’a soumis ses plans jusqu’à présent, et la majeure partie des nouveaux fonds ne devrait pas être versée tant qu’ils ne l’auront pas fait.

Les provinces et les territoires compareront probablement leurs notes avant de remettre leurs plans au gouvernement fédéral, a déclaré le ministre de la Santé du Nunavut, John Main, mais en fin de compte, ils seront uniques aux défis de chaque juridiction.

« Les choses sont assez fragiles en ce moment en termes de dotation en personnel », a déclaré Main à propos de son territoire.

« Avec la pandémie, cela a vraiment changé les bases en termes de dotation en personnel, et nous avons également constaté une aggravation de certains types de problèmes de santé publique auxquels nous sommes confrontés », notamment la santé mentale et la tuberculose.

Le Nunavut a officiellement signé l’accord jeudi, tout comme les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.

Cela laisse le Québec comme le seul récalcitrant à rejoindre officiellement le pacte.

L’établissement d’objectifs est une tâche peu enviable pour les provinces, a déclaré Ross, mais il y a des domaines communs sur lesquels l’AMC aimerait qu’elles se concentrent.

Ils recommandent un objectif d’élimination des arriérés pour les procédures prioritaires d’ici trois ans et d’élimination des fermetures de salles d’urgence, entre autres. Dans de nombreuses provinces, les salles d’urgence, en particulier dans les petites collectivités, ont été temporairement fermées en raison d’un manque de personnel.

Les provinces et les territoires ont critiqué le montant d’argent qu’Ottawa a mis sur la table.

L’entente du premier ministre fera passer la part fédérale des coûts des soins de santé de 22 % à 24 % l’an prochain, bien en deçà des 35 % réclamés par les provinces et les territoires.

« C’est le point de départ », a déclaré Main. « C’est positif de voir augmenter les transferts, mais est-ce suffisant ? A mon avis, non. »

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a qualifié l’offre de « très généreuse à plusieurs niveaux ».

Plusieurs provinces et territoires visent à faire approuver leur plan par le gouvernement fédéral d’ici la fin de l’année, ce qui signifie qu’ils pourraient ne pas recevoir beaucoup de nouveaux fonds avant la nouvelle année.

Entre-temps, le gouvernement fédéral a distribué 2 milliards de dollars aux provinces et aux territoires la semaine dernière pour les dépanner.

« C’était en réaction au fait qu’au cours des dernières semaines en particulier, nous avons vu les services d’urgence considérablement touchés par l’indisponibilité des ressources humaines en santé et les arriérés dans les chirurgies et les diagnostics », a déclaré Duclos lors d’une conférence de presse jeudi.

Main a déclaré qu’aucune province ne refuserait probablement des fonds ponctuels, mais ce dont elle a vraiment besoin, c’est d’un argent stable et à long terme pour pouvoir faire des plans à long terme.

« Nous recherchons des flux de financement prévisibles afin de pouvoir planifier où diriger les ressources et d’avoir une certaine garantie en termes de développement de programmes ou de recrutement de personnel supplémentaire », a-t-il déclaré.

Les premiers ministres devraient discuter publiquement de la manière dont ils envisagent de faire face à la crise sanitaire à l’issue de leurs réunions de mercredi.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 juillet 2023.