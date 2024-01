Les prochaines étapes des Seahawks dans la recherche d’entraîneurs pourraient dépendre des matchs pour le titre de la conférence NFL

Une interview en personne du coordinateur défensif de la Caroline, Ejiro Evero, samedi, a marqué la fin d’une phase de la recherche par les Seahawks du successeur de Pete Carroll.

Dimanche pourrait marquer le début d’une autre phase – une qui pourrait enfin conduire à des réponses sur la direction que prennent les choses – puisque deux entraîneurs qui seraient intéressés par Seattle, le coordinateur défensif de Baltimore, Mike Macdonald, et le coordinateur offensif de Detroit, Ben Johnson, participeront à la conférence. jeux de titre.

Cela signifie que l’un ou les deux pourraient être immédiatement embauchés si leur équipe respective perd, ou que Seattle pourrait devoir attendre après le Super Bowl pour parler et embaucher l’un ou l’autre, en raison de certaines restrictions restantes sur le moment où les Seahawks peuvent mener des entretiens.

Evero était le dernier des quatre candidats que Seattle avait interviewés la semaine dernière.

Cette liste aurait été de cinq si Raheem Morris n’avait pas obtenu le poste à Atlanta jeudi, juste avant de se rendre à Seattle pour rencontrer les Seahawks.

Les autres avec lesquels Seattle a mené des entretiens en personne la semaine dernière étaient le coordinateur défensif des Raiders Patrick Graham, le coordinateur offensif des Giants Mike Kafka et le coordinateur défensif des Cowboys Dan Quinn.

Evero, 43 ans, a été très recherché pour des interviews au cours de ce cycle – malgré le record de 2-15 de la Caroline en 2023, les Panthers ne se sont classés que quatrièmes pour les verges autorisées – après avoir été DC à Denver en 2022, lorsque les Broncos étaient septièmes pour les points alloués. . Il a également remporté une bague du Super Bowl en tant que coordonnateur du jeu de passes défensives et entraîneur secondaire des Rams en 2021.

Samedi, il semblait que tous les candidats étaient toujours des options pour Seattle, même si parmi ce groupe de quatre, Quinn reste probablement le favori. Quinn a non seulement une expérience d’entraîneur-chef avec Atlanta, mais a passé quatre ans comme assistant avec les Seahawks, y compris les saisons 2013-2014 en tant que coordinateur défensif.

Quinn était en ville pour un entretien jeudi et serait resté cette nuit-là avant de partir vendredi.

Certains observateurs n’excluaient pas que quelque chose aurait pu être fait rapidement avec Quinn. Mais samedi, Quinn aurait toujours prévu un entretien en personne avec Washington au début de la semaine prochaine.

Cela laisse dimanche une sorte de journée de réinitialisation pour les Seahawks dans leur recherche – dirigée par le directeur général John Schneider – tout en leur permettant également de surveiller deux assistants qui pourraient bien bientôt devenir des candidats publics plus sérieux pour le poste de Johnson et Macdonald. .

Les Seahawks ont eu un entretien virtuel avec Johnson le week-end dernier, mais n’ont pas pu lui parler en personne plus tard alors que les Lions se préparaient pour le match pour le titre NFC à San Francisco.

Parce que Seattle a déjà parlé à Johnson, les règles de la NFL permettraient aux Seahawks de tenir une deuxième entrevue avec lui cette semaine, même si les Lions gagnent.

Mais si les Lions perdent, Johnson est immédiatement libre d’interviewer sans aucune restriction et libre d’accepter un contrat.

Il a été rapporté que Washington – la seule autre équipe sans entraîneur-chef – envisage de se rendre à Détroit pour parler à la fois à Johnson et au coordinateur défensif des Lions, Aaron Glenn. Johnson a été présenté comme un favori pour le poste à Washington.

Quant à Macdonald, Seattle n’a pas encore parlé avec lui, n’ayant pas demandé d’entretien avec lui dans la semaine précédant les matchs éliminatoires des wild card, alors que l’équipe aurait pu l’interviewer virtuellement, comme elle l’a fait avec une poignée d’autres candidats.

Seattle aurait pu le faire, mais cela n’a pas fonctionné. Mais on ne pense pas que cela signifie quoi que ce soit quant à leur intérêt pour Macdonald, Seattle pensant probablement essayer de lui parler dès que possible.

Mais c’est là que certaines complications entrent en jeu. Parce que Seattle ne l’a pas interviewé pratiquement plus tôt, il ne pourra lui parler qu’après le Super Bowl si les Ravens avancent. Les entraîneurs du Super Bowl ne sont autorisés à réaliser une deuxième interview que pendant la semaine de congé et sont interdits la semaine précédant le match.

Mais si les Ravens perdent, Macdonald devient également immédiatement disponible pour des entrevues et pour conclure un contrat avec une équipe.

Washington aurait déposé une demande d’entretien avec Macdonald et, selon ESPN, aurait également parlé avec Macdonald pour un premier entretien. Cela signifie que Washington pourra parler à Macdonald la semaine prochaine même si les Ravens gagnent, ce que Seattle ne serait pas en mesure de faire.

Mais s’il est vrai que Washington se concentre sur Johnson – et avec Quinn toujours sur le radar – alors Seattle n’aura peut-être aucune concurrence pour Macdonald, la seule question étant de savoir si chaque partie y voit un bon choix.

Johnson et Macdonald devraient tous deux obtenir leur part de temps télévisé dimanche, surtout après qu’ESPN a rapporté samedi après-midi que Seattle « avait manifesté de l’intérêt » pour Macdonald et qu’il pourrait être un nom à surveiller dans la recherche de Seattle.

Macdonald, 36 ans, en est à sa deuxième saison en tant que DC pour les Ravens sous la direction de l’entraîneur-chef John Harbaugh après avoir passé 2021 en tant que DC au Michigan sous Jim Harbaugh.

Outre quatre années en tant qu’assistant diplômé et entraîneur de contrôle qualité à son alma mater, en Géorgie, toute son expérience a été acquise sous la direction d’Harbaugh – de 2014 à 2020 avec les Ravens, il a d’abord été stagiaire, puis assistant défensif, puis arrière défensif. entraîneur puis entraîneur des secondeurs.

Depuis que John Harbaugh a pris la relève en 2008, les Ravens ont presque toujours été l’une des meilleures défenses de la NFL ; ils se sont classés parmi les trois premiers pour le moins de points accordés neuf fois au cours de son mandat.

Mais Macdonald a obtenu un crédit important pour avoir relancé la défense des Ravens au cours des deux dernières années après une saison 2021 où ils avaient la deuxième pire note en points accordés (19ème) et le pire en yards autorisés (25ème), s’améliorant aux troisième et premier rangs pour les points accordés au cours des deux dernières années, et aux neuvième et sixième pour les verges allouées.

Johnson, 37 ans, a également reçu de nombreux éloges pour le redressement de l’offensive de Détroit au cours des deux dernières années sous la direction de l’entraîneur-chef Dan Campbell.

Johnson a été entraîneur des bouts serrés en 2021 sous Campbell, mais a également été promu essentiellement au rôle de co-joueur avec Campbell lorsque Detroit a commencé 0-8 cette saison et qu’Anthony Lynn a été rétrogradé.

Les Lions sont allés 3-5-1 jusqu’au bout et ont marqué 29 points ou plus à quatre reprises, notamment lors d’une défaite 51-29 à Seattle le 2 janvier 2022.

Il a été promu coordonnateur offensif à temps plein pour la saison 2022 et Detroit est passé de 25ème en yards et 22sd en points la saison précédente aux cinquième et cinquième pour les points marqués et aux quatrième et troisième pour les verges gagnées au cours des deux dernières années.

Si l’un ou les deux Ravens et Lions perdent dimanche, les recherches de Seattle pourraient bientôt commencer à se terminer.

Si l’un ou les deux gagnent, Seattle pourrait être obligé d’attendre – et dans l’attente, d’indiquer qui pourrait vraiment l’intéresser.

Samedi, beaucoup de mystère restait.