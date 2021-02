Le président américain Joe Biden prend la parole avant de signer des décrets sur les soins de santé, dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, le 28 janvier 2021 | MANDEL NGAN / AFP via Getty Images

Biden continue de donner la priorité à l’immigration au cours de ses premières semaines au pouvoir.

Le président Joe Biden annoncera mardi trois décrets exécutifs visant à réunir les familles séparées par l’administration Trump, à améliorer l’accès au système d’asile et à supprimer les obstacles à l’immigration légale.

C’est la deuxième série d’actions exécutives sur l’immigration que le président aura émises depuis son entrée en fonction, signalant son engagement continu envers la question comme une priorité clé.

Les sept premières actions exécutives que Biden a publiées concernaient un certain nombre des politiques d’immigration les plus controversées de l’ancien président Donald Trump: interdiction de voyager, la construction du mur frontalier sud et sa tentative de mettre fin aux protections des jeunes sans-papiers par le biais du programme Action différée pour les arrivées d’enfants. À certains égards, ces premières actions représentaient le fruit à portée de main; Biden pourrait revenir rapidement sur les politiques de Trump et avec un effet immédiat et visible.

Selon une note partagée avec les journalistes, les actions de mardi visent plutôt à défaire le réseau complexe de réglementations et de changements de politique de Trump et à définir certaines des priorités de Biden pour réformer le système d’immigration administrativement. Alors que les défenseurs des immigrants espéraient qu’il pourrait mettre fin aux restrictions liées à la pandémie sur les visas et à la frontière ou à un programme qui a piégé des demandeurs d’asile au Mexique, il est maintenant clair que ces changements de politique ne se produiront pas immédiatement.

Voici ce que Biden devrait annoncer:

Biden crée un groupe de travail pour réunir les familles séparées sous Trump

Biden annoncera la création d’un groupe de travail pour réunir les familles d’immigrants séparées – la première étape pour réparer l’une des politiques d’immigration les plus cruelles de l’administration Trump.

Un juge fédéral a ordonné à l’administration Trump d’arrêter les séparations en 2018 après la séparation de plus de 5000 familles. Les avocats ne parviennent toujours pas à trouver les parents de plus de 600 enfants identifiés dans le cadre d’un règlement judiciaire; beaucoup de parents ont été expulsés vers leur pays d’origine, tandis que d’autres seraient aux États-Unis. Mais il peut y avoir beaucoup plus d’enfants touchés qui n’ont pas encore été identifiés.

Le groupe de travail, qui sera présidé par le secrétaire à la Sécurité intérieure (Alejandro Mayorkas, le candidat de Biden, devrait être confirmé mardi) viserait à identifier les enfants séparés restants, à les réunir avec leurs parents et à faire des recommandations sur la façon de veiller à ce que le gouvernement fédéral ne répète pas les politiques et pratiques qui ont mené aux séparations.

Un haut fonctionnaire de l’administration a déclaré que le groupe de travail examinera chaque cas individuellement, en tenant compte des préférences des parents et du bien-être des enfants. Ils pourraient envisager d’offrir des visas ou une libération conditionnelle d’immigration, une sorte de permission temporaire pour entrer aux États-Unis, aux familles touchées, a déclaré le responsable.

Lee Gelernt, un avocat de l’American Civil Liberties Union représentant les familles séparées, a appelé l’administration à faciliter également les audiences du Congrès pour enquêter sur la politique, offrir aux familles un statut juridique aux États-Unis et créer un fonds pour les victimes, entre autres dispositions.

«Toutes les familles doivent être immédiatement réunies aux États-Unis, puis recevoir un statut juridique permanent et une restitution pour les abus qu’elles ont subis sous l’administration Trump», a-t-il déclaré à Vox.

Il reste également une question de savoir ce qui devrait arriver aux familles qui ont été à nouveau séparées après avoir été réunies, généralement dans les cas où les parents sont expulsés alors que les enfants ont des demandes de protection en attente aux États-Unis.

Biden établit un cadre pour réformer la politique d’asile

Biden publiera un décret mettant en œuvre un vaste plan en trois parties pour améliorer l’accès au système d’asile et s’attaquer aux causes profondes de la migration.

Selon le mémo, l’administration s’attaquera à «l’instabilité, la violence et l’insécurité économique» qui chassent les migrants d’Amérique centrale de leur pays d’origine. Il travaillera avec des gouvernements étrangers, des organisations internationales et des organisations à but non lucratif pour s’assurer que les gens peuvent demander l’asile et des opportunités économiques en Amérique centrale au lieu de voyager aux États-Unis. Et il élaborera des politiques pour garantir que les migrants arrivant à la frontière sud puissent demander des protections auxquelles ils ont légalement droit, ainsi que d’éliminer ou de réviser celles promulguées par l’administration Trump qui ferment pratiquement la porte aux demandeurs d’asile.

Parmi les politiques que l’administration Biden sera tenue de revoir en vertu du décret, se trouvent les protocoles de protection des migrants, également connus sous le nom de politique «Rester au Mexique», en vertu desquels Trump a renvoyé des dizaines de milliers de migrants au Mexique pour attendre leur tribunal. auditions aux États-Unis.

Plus de 67 000 migrants sont actuellement inscrits, ou étaient auparavant soumis au programme, dont un certain nombre continuent d’attendre dans des campements le long de la frontière américano-mexicaine pour être convoqués pour leurs dates d’audience aux États-Unis. Avant la pandémie, les demandeurs d’asile devaient souvent attendre des mois avant d’être entendus. Mais en mars, l’administration Trump suspendu toutes leurs audiences indéfiniment en raison de la pandémie de Covid-19.

Biden a commencé à mettre fin à la politique, cessant d’inscrire de nouveaux migrants au programme à partir du 21 janvier. Mais il s’est jusqu’à présent arrêté avant d’y mettre fin complètement.

Un haut responsable de l’administration a déclaré que les personnes actuellement inscrites au programme se verront offrir une nouvelle voie pour poursuivre leurs demandes de protection une fois que Biden développera des politiques plus larges pour traiter les demandeurs d’asile. L’administration n’a pas encore de calendrier pour la mise en œuvre de ces politiques, mais le responsable a déclaré que les personnes soumises au MPP seraient prioritaires, compte tenu du temps qu’elles attendent et des conditions dans lesquelles elles ont attendu.

L’administration devra considérer qui parmi les migrants soumis au MPP sont les plus vulnérables et comment ils peuvent les traiter tout en maintenant des garanties de santé publique au milieu de la pandémie.

Biden tente d’éliminer les obstacles à l’immigration légale

Biden publiera un décret révisant les réglementations, politiques et directives de l’ère Trump qui ont rendu plus difficile pour les gens d’immigrer légalement aux États-Unis, y compris la règle controversée de la «charge publique».

La règle complexe de 217 pages impose une test de richesse sur les immigrants qui demandent à entrer aux États-Unis, à prolonger leur visa ou à convertir leur statut d’immigration temporaire en une carte verte. La règle représente l’un des coups les plus durs de Trump à l’immigration légale à ce jour et a eu pour effet de dissuader les immigrants de rechercher les services publics indispensables au milieu de la pandémie.

Bien que l’administration n’abroge pas encore cette règle, elle annulera, dans le cadre du décret exécutif, un mémorandum Trump qui exigeait que les personnes qui parrainaient les membres de leur famille pour des prestations d’immigration de rembourser le gouvernement si leurs proches recevaient des avantages publics.

Le décret établit également un groupe de travail sur les nouveaux américains visant à faciliter l’intégration des immigrants et vise à rationaliser le processus de naturalisation pour les plus de 9 millions de personnes éligibles pour devenir citoyens américains. Dans ce cadre, l’administration s’attaquera à l’arriéré substantiel des demandes de citoyenneté, aidera les membres de l’armée en poste à l’étranger à demander la citoyenneté et assurera la coordination avec les gouvernements des États et locaux.