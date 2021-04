Pendant une grande partie du 21e siècle, une entreprise a eu le monopole des processeurs. Intel, avec ses architectures x86 (32 bits) et x64 (64 bits), a été massivement le joueur dominant, les autres fabricants ayant du mal à y jeter un coup d’œil.

Cependant, cela a commencé à changer ces dernières années. Les premiers processeurs Ryzen d’AMD ont été lancés en 2017 et sont depuis devenus un rival majeur d’Intel pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. La même année, la société américaine Qualcomm a lancé ses premiers appareils Windows 10 basés sur ARM.

Ceux-ci utilisaient le processeur Snapdragon 835, qui n’était auparavant visible que dans les smartphones et tablettes phares. Les performances ne correspondaient pas aux attentes et, en plus de cela, il y avait des problèmes de compatibilité logicielle et toutes les applications ne fonctionneraient pas sur des puces ARM.

Mais ils ont offert certains avantages clés par rapport aux puces Intel (et AMD). En mettant moins l’accent sur les performances, Qualcomm a pu offrir une excellente autonomie de batterie sur les ordinateurs portables. Cela signifiait également qu’ils fonctionnaient plus frais, éliminant souvent le besoin de ventilateurs et ayant l’avantage de les rendre plus minces et plus légers.

Qualcomm a régulièrement amélioré ses processeurs ARM sur deux générations supplémentaires, tandis qu’un partenariat avec Microsoft a vu les processeurs personnalisés « SQ1 » et « SQ2 » inclus dans la Surface Pro X. Surface Pro 7 reste le meilleur Microsoft 2-en-1 pour la plupart des gens.

Mais au moment où beaucoup pensaient que l’expérience ARM avait échoué, en ce qui concerne les PC et les ordinateurs portables, Apple a rapidement abandonné Intel et mis des puces ARM dans ses derniers MacBook et iMac.

C’est certainement un signe clair que les processeurs ARM seront bientôt largement adoptés dans les ordinateurs portables Windows.

La société, après avoir utilisé Intel pendant des années (14 pour être précis), a décidé de poursuivre son projet «Apple Silicon» en 2020. Et avec sa puce M1, Apple semble avoir trouvé un moyen de fournir à la fois d’excellentes performances et une autonomie de batterie. ce qui rend relativement facile pour les développeurs d’optimiser leurs applications afin qu’ils puissent fonctionner sur des appareils basés sur M1.

Il est rare pour une entreprise de produire un produit de première génération aussi convaincant, et il n’y a aucune raison pour que Qualcomm (ou un autre fabricant) ne puisse pas reproduire ce succès sur les appareils Windows. Comme vous le verrez, il y a beaucoup à aimer sur les processeurs basés sur ARM, mais il reste encore quelques domaines sur lesquels travailler.

Conception

L’utilisation de puces ARM ouvre les options des concepteurs. Le plus notable est un châssis sans ventilateur, dû à la réduction de la charge sur le processeur et les autres composants. Le MacBook Air M1 en est l’exemple le plus en vue, avec un fonctionnement presque silencieux pour une expérience utilisateur plus agréable dans de nombreux scénarios.





Le M1 MacBook Air fait partie d’un nombre croissant d’ordinateurs portables sans ventilateur.



Sans avoir besoin d’un GPU séparé, d’un système de refroidissement avancé ou d’une énorme batterie, les appareils ARM ont également tendance à être plus légers et portables. Les performances seront légèrement compromises dans certaines situations, mais c’est un compromis intéressant si vous prévoyez d’utiliser régulièrement votre ordinateur portable lors de vos déplacements, ou simplement sur le canapé.

Il ouvre également la voie à différents facteurs de forme, notamment à une plus grande gamme d’appareils 2 en 1. Ceux-ci ont généralement un écran plus petit que les ordinateurs portables à clapet ordinaires, mais compensent cela par la flexibilité supplémentaire d’un écran amovible.

Malgré cela, de nombreux fabricants fabriquent encore des appareils basés sur ARM qui semblent identiques à l’équivalent Intel. Il est peut-être trop tôt pour voir ces changements.

Vie de la batterie

La durée de vie de la batterie est l’endroit où les processeurs ARM excellent. Un jeu d’instructions CPU plus simpliste et une efficacité énergétique améliorée signifient qu’ils surpassent constamment les ordinateurs portables Intel équivalents dans ce domaine.

C’est peut-être le plus évident sur le Galaxy Book S de Samsung, alimenté par Snapdragon 8cx de Qualcomm. Cela a duré 25 heures incroyables dans notre référence de batterie, malgré une batterie relativement petite de 42 Wh. C’est une histoire similaire avec le MacBook Air M1 d’Apple, qui a duré plus de six heures de plus que la version Intel malgré une cellule de taille identique.







Le Galaxy Book S de Samsung est notre champion actuel de la batterie.



Si la durée de vie de la batterie est votre priorité absolue, les appareils ARM sont la solution.

Performance

La performance est l’arène la plus disputée pour les processeurs ARM. Du côté de Windows, c’est quelque chose avec lequel ils ont encore du mal par rapport aux appareils équivalents d’Intel ou d’AMD. C’est pourquoi Apple a vraiment surpris tout le monde: le M1 a prouvé que les puces ARM peuvent égaler ou même dépasser les processeurs x86 et x64 livre pour livre. Cela ne s’étend pas tout à fait aux jeux, cependant, les MacBook étant rarement utilisés pour jouer aux derniers titres (et la plupart ne sont même pas disponibles pour les Mac).

Qualcomm n’a pas encore été en mesure de fournir les mêmes résultats, mais le Snapdragon 8cx Gen 2 de 2020 était son meilleur effort à ce jour. Avec AMD, Microsoft et Samsung qui travaillent tous sur leurs propres processeurs d’ordinateurs portables ARM, il ne semble pas qu’il y ait longtemps avant que les performances ne soient plus un problème.

Logiciel

Les problèmes de compatibilité sont un problème pour les systèmes ARM depuis leur lancement.

C’était le plus gros problème avec la Surface Pro X d’origine, bien que la situation se soit considérablement améliorée lors du lancement de la deuxième génération. Microsoft a maintenant publié une émulation d’application x64 pour les appareils Windows ARM, ce qui signifie (en théorie) que toute application conçue pour un ordinateur portable classique alimenté par Intel pourra fonctionner correctement.

Cependant, cela ne s’étend pas aux services au niveau du système tels que les utilitaires ou les logiciels antivirus.

Sauvegarde

Jusqu’à récemment, une omission majeure de l’écosystème ARM sur Windows était un logiciel de sauvegarde efficace. Ceci est considéré comme l’un des principes fondamentaux des PC modernes, et sans cela, les PC ARM peuvent avoir du mal à attirer les consommateurs de tous les jours.

Cependant, même ce trou a été comblé par Zinstall, une application considérée comme le premier logiciel de sauvegarde complète pour Windows sur ARM. Il est capable de sauvegarder automatiquement les fichiers, les applications et les paramètres. Ceux-ci peuvent ensuite être stockés localement, sur un périphérique de stockage externe (tel qu’un lecteur NAS ou une carte SD) ou via un service de stockage cloud.

Zinstall comprend également une fonction de transfert, qui vous permet de déplacer toutes vos données d’un ordinateur portable Intel / AMD vers un PC ARM. Cela fonctionne de la même manière que le déplacement entre d’autres appareils Windows, dans le but de rendre la transition aussi fluide que possible.

Il y a encore des obstacles à surmonter avant que la majorité des ordinateurs portables n’emballent des processeurs ARM au lieu de puces Intel ou AMD. Cependant, le succès du M1 d’Apple montre que les processeurs ARM pourraient devenir la nouvelle norme pour les ordinateurs portables Windows (et peut-être même les PC).

Le M1 pourrait même amener Intel et AMD à repenser leur stratégie à long terme – les puces ARM semblent avoir un bel avenir devant elles.

