Les procès-verbaux de la Fed montrent que les responsables s’attendent à augmenter les taux trois fois pour lutter contre l’inflation

Pourtant, à la réunion de mai, “la plupart des participants ont jugé que des augmentations de 50 points de base de la fourchette cible seraient probablement appropriées lors des deux prochaines réunions”, selon le procès-verbal, qui a été publié mercredi.

FAQ sur l’inflation Carte 1 sur 5 Qu’est-ce que l’inflation ? L’inflation est une perte de pouvoir d’achat au fil du temps, ce qui signifie que votre dollar n’ira pas aussi loin demain qu’aujourd’hui. Il est généralement exprimé comme la variation annuelle des prix des biens et services courants tels que la nourriture, les meubles, les vêtements, les transports et les jouets. Qu’est-ce qui cause l’inflation? Cela peut être le résultat d’une demande croissante des consommateurs. Mais l’inflation peut également augmenter et diminuer en fonction d’évolutions qui n’ont pas grand-chose à voir avec les conditions économiques, telles qu’une production pétrolière limitée et des problèmes de chaîne d’approvisionnement. L’inflation est-elle mauvaise ? Cela dépend des circonstances. Des hausses de prix rapides sont synonymes de problèmes, mais des hausses de prix modérées peuvent entraîner une hausse des salaires et une croissance de l’emploi. L’inflation peut-elle affecter le marché boursier? Une inflation rapide est généralement synonyme de problèmes pour les actions. Les actifs financiers en général se sont historiquement mal comportés pendant les booms inflationnistes, tandis que les actifs corporels comme les maisons ont mieux conservé leur valeur.

Les responsables de la Fed ont clairement indiqué qu’ils feront ce qu’il faut pour maîtriser l’inflation, qui a atteint 8,5% aux États-Unis le mois dernier, le rythme le plus rapide sur 12 mois depuis 1981. La mesure préférée de l’inflation de la Fed, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, augmente également, mais pas aussi rapidement, grimpant de 6,6% en mars par rapport à l’année précédente.

Alors que la Fed et de nombreux économistes extérieurs s’attendaient à ce que les prix se relâchent à mesure que l’économie rouvrait et que les chaînes d’approvisionnement revenaient à des opérations plus normales, cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, les prix ont continué d’augmenter, s’étendant à des catégories telles que la nourriture, le loyer et l’essence. Les fermetures de Covid en Chine et la guerre en Ukraine n’ont fait qu’exacerber les hausses de prix des biens, de la nourriture et du carburant.

Mais à mesure que les taux augmentent, la Réserve fédérale surveillera attentivement les signes indiquant que la trajectoire de l’économie commence à changer. Les données publiées mardi ont montré que les ventes de maisons neuves ont chuté de 16,6% en avril par rapport au mois précédent, signe que des coûts d’emprunt plus élevés pourraient refroidir le marché du logement. Les enquêtes de S&P Global mardi ont également souligné le ralentissement de l’activité dans les entreprises de services aux États-Unis et ailleurs, et la poursuite des perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans les usines mondiales.

Les données publiées après la réunion de mai de la Fed ont montré que le rythme annuel d’augmentation des prix s’était quelque peu modéré en avril, mais les taux d’inflation étaient encore trop rapides. La question primordiale pour la Fed est de savoir si les décideurs politiques seront capables de ralentir suffisamment l’économie pour tempérer l’inflation sans provoquer de récession, ce que M. Powell et ses collègues ont reconnu à plusieurs reprises comme étant probablement un défi. Alors que les responsables de la Fed ont déclaré que leur objectif pour l’instant était de ramener la politique à une position “neutre”, ils devront peut-être aller au-delà si les conditions se détériorent, en freinant essentiellement l’économie, plutôt que de simplement relâcher le gaz.

Les participants “ont noté qu’une position restrictive de la politique pourrait bien devenir appropriée en fonction de l’évolution des perspectives économiques et des risques qui pèsent sur les perspectives”, selon le procès-verbal.

“Il y a d’énormes événements, des événements géopolitiques qui se déroulent dans le monde entier, qui vont jouer un rôle très important dans l’économie au cours de l’année prochaine”, a déclaré M. Powell la semaine dernière. “Donc, la question de savoir si nous pouvons exécuter un atterrissage en douceur ou non, cela peut en fait dépendre de facteurs que nous ne contrôlons pas.”