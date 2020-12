Un porte-parole du tribunal populaire du district de Yantian à Shenzhen, juste de l’autre côté de la frontière de Hong Kong, a déclaré que les procès avaient commencé lundi après-midi comme prévu et étaient en cours. La porte-parole a refusé de donner son nom, comme c’est souvent le cas avec les fonctionnaires des tribunaux chinois.

« Les personnes impliquées sont soupçonnées d’avoir franchi illégalement ou organisé d’autres personnes pour traverser la frontière et sont poursuivies en vertu de la loi », a déclaré Zhao aux journalistes lors d’un point de presse quotidien. Il a rejeté une déclaration de l’ambassade américaine sur la question comme une ingérence dans la « souveraineté judiciaire » de la Chine.

Les membres de la famille des 12 disent qu’ils n’ont pas pu engager leurs propres avocats et que les charges retenues contre eux sont politiquement motivées. Les prévenus peuvent être condamnés à un an de prison pour avoir franchi la frontière et à sept ans pour avoir organisé le voyage.