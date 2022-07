Les procès criminels seront télévisés pour la première fois demain dans une condamnation historique

Une condamnation CRIMINELLE sera télévisée pour la première fois demain.

Des plans sont en place pour filmer la condamnation de Ben Oliver à l’Old Bailey pour avoir tué son grand-père de 74 ans, David Oliver.

Des caméras sont laissées dans le Old Bailey pour la première fois Crédit : PA

Les images seront ensuite diffusées sur les chaînes d’information et mises à disposition via Sky News, BBC, ITN et l’agence de presse PA.

Seule la juge Sarah Munro QC sera filmée alors qu’elle prononce ses remarques sur la peine afin de protéger la vie privée des victimes, des témoins et des jurés.

Cette décision fait suite à des plans visant à ouvrir certains des tribunaux les plus en vue du Royaume-Uni et à permettre au public d’avoir un aperçu du système de justice pénale.

Le vice-Premier ministre, Lord Chancelier et secrétaire à la Justice, Dominic Raab, a déclaré : « Ouvrir la salle d’audience aux caméras pour filmer la condamnation de certains des délinquants les plus graves du pays améliorera la transparence et renforcera la confiance dans le système judiciaire.

“Le public pourra désormais voir la justice rendue, ce qui l’aidera à mieux comprendre les décisions complexes que prennent les juges.”

Une modification de la loi a été apportée en 2020 pour autoriser les caméras dans les tribunaux de la Couronne britannique, mais le programme a été retardé en raison de Covid.

Actuellement, la Cour d’appel et la Cour suprême autorisent le tournage, mais il a déjà été bloqué ailleurs.

Le Lord Chief Justice d’Angleterre et du Pays de Galles, Lord Burnett of Maldon, a salué cette décision comme une étape “très positive” dans la promotion d’une justice ouverte.

Il a déclaré: “C’est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et j’ai commencé à y travailler lorsque je suis devenu Lord Chief Justice en 2017.

“La loi a été introduite en 2020. Et nous espérions tous que nous commencerions à filmer les propos de condamnation dans des affaires pénales très médiatisées à l’été 2020 et sans Covid, cela se serait produit, mais maintenant cela se produit.

“Je pense que c’est un développement passionnant, car cela aidera le public à comprendre comment et pourquoi les criminels obtiennent les peines qu’ils infligent dans ces affaires très médiatisées.”

Le responsable a souligné que les peines étaient déjà prononcées en audience publique avec la presse et le public présents, mais a déclaré que les procès de diffusion seraient difficiles.

John Battle, responsable des affaires juridiques et de la conformité chez ITN et président de la Media Lawyers Association, a déclaré qu’il s’agissait d’un “moment historique pour la justice ouverte”.

Il a ajouté : “Cette réforme reflète le droit du public de voir que justice est rendue dans ses tribunaux.

“La sténographie judiciaire est vitale pour la démocratie et l’état de droit et ce changement attendu depuis longtemps est le bienvenu.

Oliver sera condamné demain dans l’une des salles d’audience les plus historiques d’Old Bailey.

Le “jeune homme troublé et en colère” a poignardé à mort son grand-père alité à Mottingham, dans le sud de Londres, en janvier de l’année dernière.