« Les problèmes sur lesquels nous nous sommes battus n’ont pas disparu » – Shaw Local

Dans un article sur la reprise de la construction de maisons du comté de McHenry, le journaliste déclare : « Le comté a commencé à prospérer avec les quartiers et les propriétés commerciales au début des années 2000. » Le boom a en fait commencé des décennies plus tôt. Il a culminé entre 1950 et 1980 et a été presque terminé en 2000. La vraie histoire est le contraire de l’article.

Le manque de recherche a conduit à déformer la réponse du comté : « Le comté s’est préparé à la croissance attendue… » Ce qui s’est réellement passé, c’est une bataille entre ceux qui sont en faveur de la croissance et ceux qui ne l’ont pas fait. Certains fonctionnaires ont été vilipendés par des groupes les accusant d’avoir augmenté les impôts fonciers. Les municipalités ont eu du mal à suivre le rythme des infrastructures. Les citoyens se sont plaints des perturbations et des coûts. Les référendums scolaires ont été controversés et n’ont presque jamais été adoptés la première fois.

Les problèmes sur lesquels nous nous sommes battus n’ont pas disparu. Il existe encore des arguments en faveur du logement et de la croissance des entreprises. Cependant, cette croissance n’est pas bonne du tout. Les embouteillages, la pollution, le bruit, la perte d’habitats agricoles et fauniques, l’épuisement des eaux souterraines et les impôts fonciers apparaissent souvent dans le Northwest Herald. C’est important de raconter la vraie histoire.

Mark G.Eckel

Lac de cristal