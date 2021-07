Les problèmes structurels de la France ont été exposés par la pandémie

La France est peut-être encore en proie à la pandémie de coronavirus alors que la variante delta se propage rapidement, mais les responsables et les chefs d’entreprise envisagent une période de reprise et réfléchissent aux perspectives plus larges de l’avenir politique et économique de la France.

« Le rebond est très marqué, mais il est encore plus marqué que l’an dernier. Nous en sommes donc assez satisfaits », a déclaré dimanche à CNBC Agnès Bénassy-Quéré, économiste en chef du Trésor français, pointant du doigt l’Office national des statistiques rehaussant ses prévisions de croissance. pour la France en 2021 à 6%.

« La prévision officielle est toujours à 5% pour 2021 car nous restons prudents sur la chute. Comme vous le disiez, il y a une variante delta, et nous avons gardé quelques restrictions jusqu’à la fin de l’année. Donc déjà au printemps. , lorsque cette prévision a été faite, elle incluait quelques restrictions, des restrictions légères du second semestre. Jusqu’à présent, nous n’avons pas modifié cette prévision, alors nous verrons ce qui se passera lorsque nous devrons construire le budget 2022 », a-t-il déclaré. , s’adressant à Charlotte Reed de CNBC lors d’un forum économique à Aix-en-Provence.

Bien sûr la pandémie de Covid-19 a laissé beaucoup de destruction dans son sillage et pas moins en France, où plus de 5,8 millions de contaminations ont été enregistrées et plus de 111 000 décès à ce jour, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Comme d’autres pays, la France a introduit des mesures d’urgence pour soutenir l’économie, les entreprises et l’emploi pendant la pandémie et l’on craint désormais que la diminution de ce soutien puisse entraîner des pertes d’emplois et la fermeture de certaines entreprises.

Bénassy-Quéré a déclaré que le gouvernement avait été « très prudent à ce sujet », mais que le marché du travail était actuellement résilient.

« Il y a une diminution progressive du soutien, le soutien d’urgence, qui est progressif au cours de l’été. Et il y aura toujours un certain soutien, par exemple [the] chômage de longue durée, qui sera toujours en place à l’automne pour des activités telles que [the] l’industrie aéronautique, où nous voulons vraiment garder les compétences dans l’industrie, et donc il y aura des programmes de recyclage. »

Cependant, il a noté que si l’activité dans certaines industries était déjà supérieure à son niveau d’avant la crise, certaines sont à la traîne, comme le tourisme. Outre une reprise inégale, un autre problème pour le gouvernement est que d’énormes emprunts ont fait grimper la dette de la France à un niveau record. Plus tôt cette année, l’Office national de la statistique de la France Insee ont indiqué que la dette publique s’élevait à 115,7 % du PIB à la fin de 2020, contre 97,6 % en 2019.

La façon dont la France remboursera cette dette est incertaine pour le moment, car il y a peu de chances que le gouvernement, sous le président Emmanuel Macron, augmente les impôts à peine 10 mois avant une élection présidentielle. Il est également incertain de savoir si Macron ira de l’avant avec des réformes ambitieuses (et impopulaires) pour moderniser et simplifier le système de retraite des bois français, compte tenu de la situation pandémique.

Jusqu’à présent, deux tours d’élections régionales ces dernières semaines ont dissipé les attentes selon lesquelles le parti d’extrême droite du Rassemblement national – anciennement connu sous le nom de Front national – pourrait bien performer lors du vote national l’année prochaine après une mauvaise performance dans les régions. La participation électorale a été faible aux deux tours, ce qui a conduit certains analystes à s’inquiéter de l’ampleur de la désaffection des électeurs en France.

Également présente au rassemblement économique d’Aix-en-Provence, Valérie Rabault, présidente du Groupe socialiste à l’Assemblée nationale a déclaré dimanche à CNBC que « la société française est brisée » comme en témoigne la faible participation aux votes régionaux.

« Nous avons eu des élections locales et moins de 35% des personnes sont allées voter, donc c’est très faible. C’était la première fois en France que nous avons si peu de personnes vont voter aux élections locales. Pour moi, cela reflète.. . une sorte d’indifférence du peuple pour construire un projet commun pour la France, pour la société, et c’est le grand défi pour nous, politiques, de pouvoir aborder cette question et d’avoir [a] message plus positif après la crise », a-t-elle déclaré, ajoutant « nous devons définir quelque chose, un projet commun qui puisse unir les gens ».