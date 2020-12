La concession a été déclenchée par des centaines de milliers de personnes qui ont défié les restrictions imposées par la pandémie et sont descendues dans les rues de dizaines de villes et villages. Les manifestations étaient en grande partie pacifiques et a attiré des dizaines d’élus locaux à Paris, l’agitation plus large déclenchée par les récentes manœuvres politiques et juridiques du gouvernement Macron. Les législateurs de Macron ont montré qu’ils ne sont pas nécessairement contre l’arrêt de la libre circulation de l’information – il doit simplement être dans leur meilleur intérêt de le faire. a écrit le journaliste parisien Cole Stangler. « Contrairement à l’image que la France projette à l’étranger, la liberté de la presse semble être négociable chez nous. »

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, un homme politique de droite qui a rejoint le mouvement centriste de Macron, a également attisé les flammes: le mois dernier, il a semblé suggérer que les journalistes qui manifestaient devraient effacer leurs rapports à la police pour éviter le risque de détention. éviter, rebond immédiat. Et même si le pays lutte contre une pandémie, il a déclaré que le vrai «cancer» La société française est confrontée au « manque de respect de l’autorité ».

Rien de tout cela n’est une bonne nouvelle pour Macron. Après des images d’une violente attaque policière contre un producteur de musique noir français circulant jeudi dans le pays et à l’étranger, Macron aurait déclaré lors d’une réunion avec les ministres lundi que «l’illibéralisme n’est pas notre identité». Mais les analystes voient également certaines de ses initiatives récentes, y compris les efforts de son gouvernement pour «réformer» la pratique de l’islam en France à la suite des attaques terroristes islamiques, comme une tentative de devancer l’extrême droite française.

Le chômage de masse, la frustration face à l’arrêt du COVID-19 et la peur causée par de nouvelles attaques terroristes ne peuvent qu’exacerber les troubles et les divisions, a écrit Mira Kamdar dans l’Atlantique. Bien sûr, tout cela est une aubaine pour la dirigeante d’extrême droite populiste du pays, Marine Le Pen, la challenger la plus probable de Macron à l’élection présidentielle de 2022. battre; apprivoiser la couverture médiatique critique; et coopérez une partie du langage et des politiques de l’extrême droite pour voler suffisamment d’électeurs pour la surmonter. «

Ce calcul politique peut avoir un sens, mais il survient à un moment où Macron et ses alliés adoptent une position ferme sur les valeurs libérales de la France. Le président français était en colère contre les critiques extérieures de la politique intérieure, en particulier dans la presse anglophone, qui soulignait l’aliénation de certaines communautés ethniques minoritaires du pays. Certains commentateurs français ont soutenu que les observateurs anglo-américains étaient à la fois minimiser l’ampleur de la menace pour la sécurité au sein du pays et imposer les points de vue de leurs sociétés sur l’identité dans un contexte où ces points de vue ne se traduisent pas nécessairement.

« Il y a une sorte de malentendu sur ce qu’est le modèle européen, et le modèle français en particulier », a déclaré Macron au chroniqueur médiatique du New York Times Ben Smith. dans une récente interview. «La société américaine était ségrégationniste avant de passer à un modèle multiculturaliste, qui concerne essentiellement la coexistence de différentes ethnies et religions».

«Notre modèle est universaliste et non multiculturaliste», a ajouté Macron. « Dans notre société, je me fiche de savoir si quelqu’un est noir, jaune ou blanc, qu’il soit catholique ou musulman, quelqu’un est un citoyen en premier lieu. »

Le contraste de Macron entre le «multiculturalisme» américain et «l’universalisme» français peut soulever quelques sourcils. « Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale – au cours de laquelle les autorités françaises ont identifié les citoyens juifs et ont ainsi facilité leur déportation vers les camps de concentration nazis – le gouvernement français n’a conservé aucune statistique sur la race, l’appartenance ethnique ou la religion », a écrit James McAuley, correspondant du Washington Post à Paris. . . La France se considère comme une république «universelle» dans laquelle tous les citoyens sont égaux aux yeux de l’État. Mais la discrimination raciale a été documentée à plusieurs reprises dans les actions de la police, une institution dirigée par l’État. «

En outre, les militants antiracistes en France ont été explicitement inspirés par les manifestations Black Lives Matter de cet été aux États-Unis. Et malgré tout l’accent gaulois sur les valeurs uniques de la République française – et ses racines « universalistes » en tant que demeure des Lumières – Macron lui-même a par le passé souligné la nécessité pour la France de mieux lutter avec ses propres héritages coloniaux à l’étranger, intrinsèquement liées aux communautés noires et nord-africaines postcoloniales en France chez elles.

Le gouvernement de Macron teste à quel point la société française est éclairée. Darmanin a suscité la confusion lorsqu’il a déclaré que les magasins vendant de la nourriture halal ou casher permettaient une « cuisine communautaire », une rhétorique qui aligne essentiellement les coutumes musulmanes quotidiennes avec le « séparatisme » extrémiste que Macron tente d’éradiquer. Le secrétaire à l’Éducation de Macron a condamné la menace d ‘«islamo-gauchisme» – un concept plutôt abstrait qui lie de façon fantomatique les universités américaines néo-marxistes et l’extrémisme islamiste en Europe et au Moyen-Orient – tandis que les alliés parlementaires de Macron essayé de faire adopter une législation qui pourrait restreindre la liberté d’enquête et d’expression sur les campus universitaires.