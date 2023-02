Les problèmes médicaux pour les survivants du tremblement de terre en Turquie et en Syrie ne font que commencer

Commentez cette histoire Commentaire

Alors que des équipes médicales internationales affluent dans les régions ravagées par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, les blessures qu’elles subissent sont horribles mais pas de surprise : os cassés, bras et jambes écrasés par des immeubles effondrés, entailles infectées. Mais ce n’est que le début pour les médecins et les ambulanciers qui travaillent fébrilement pour sauver des vies dans une catastrophe qui a déjà fait plus de 20 000 morts, selon les experts.

Dans les semaines à venir, alors que les efforts de recherche se tourneront vers la tâche sinistre de récupérer les corps, d’innombrables survivants auront besoin de médicaments pour l’hypertension artérielle, le diabète et l’asthme laissés dans les décombres. Les femmes enceintes accoucheront dans des abris de fortune et des camps de réfugiés. Les patients cancéreux iront sans traitement.

Les températures glaciales signifient que les survivants dans des abris construits ensemble sont confrontés à l’hypothermie ou aux engelures. La fermeture des abris pourrait également entraîner la propagation du coronavirus et autres virus respiratoires.

Et il y a un autre risque imminent : les maladies d’origine hydrique telles que le choléra, qui étaient déjà apparues dans la région déchirée par la guerre du nord-ouest de la Syrie en raison de la mauvaise qualité de l’eau et de l’assainissement.

« C’est une situation horrible. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez et vous devez vous adapter à une toute autre façon de traiter les gens. C’est une situation éprouvante mentalement et moralement », a déclaré Thomas Kirsch, professeur de médecine d’urgence à l’École de médecine et des sciences de la santé de l’Université George Washington, à propos des défis à venir pour les travailleurs médicaux.

Paul Spiegel, directeur du Center for Humanitarian Health de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a déclaré que la période suivant les efforts de recherche et de sauvetage sera cruciale, bien que moins dramatique.

“Vous sauverez probablement beaucoup plus de personnes en vous assurant d’avoir une surveillance et en pensant à la poursuite des soins et des fournitures”, a-t-il déclaré.

Ces efforts sont déjà menés par le gouvernement turc, l’Organisation mondiale de la santé et d’autres groupes d’aide qui envoient régulièrement des équipes d’urgence dans les zones sismiques.

Les défis liés à la fourniture de soins médicaux sont particulièrement redoutables en Turquie et en Syrie, qui ont été secouées par un séisme de magnitude 7,8 tôt lundi matin, et un second une heure plus tard enregistré à 7,5.

La catastrophe a renversé des hôpitaux et d’autres installations médicales qui auraient été cruciales pour soigner les blessés dans les effondrements de bâtiments, sans parler d’autres maux. Les routes bouclées et impraticables ne faciliteront pas la tâche des organisations médicales, a déclaré Kirsch, qui a beaucoup travaillé dans les zones sinistrées, y compris en Haïti après avoir été dévastée par un tremblement de terre en 2010.

“La logistique et la coordination de la réponse sanitaire sont vraiment un problème”, a-t-il déclaré.

La Syrie est particulièrement préoccupante en raison de la destruction de son infrastructure de soins de santé après des années de guerre civile, a déclaré mercredi à la presse Iman Shankiti, représentante de l’OMS dans le pays.

« Décidément, les besoins en matière de santé sont énormes. Il est important de noter que le système de santé a souffert au cours des 12 dernières années, et continue de souffrir et continue d’être mis à rude épreuve par les urgences en cours, et la dernière est ce tremblement de terre », a déclaré Shankiti.

L’OMS a déclaré qu’elle envoyait trois vols avec des fournitures médicales vers les deux pays, y compris des kits de traumatologie, depuis un centre logistique à Dubaï. Il a également débloqué 3 millions de dollars de financement.

Les Forces de défense israéliennes ont annoncé la mise en place d’un hôpital de campagne en Turquie.

Les groupes non gouvernementaux joueront également un rôle clé. Médecins sans frontières, qui se trouvait déjà dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré qu’il continuait de soutenir sept hôpitaux, centres de soins de santé et une unité de soins aux brûlés dans la région.

Americares, un groupe de secours axé sur la santé basé dans le Connecticut, a déjà envoyé une cargaison de kits d’hygiène, de liquides IV et de certains médicaments contre les maladies chroniques. Une équipe de quatre personnes est déjà sur le terrain dans le sud de la Turquie.

“Dans les prochains jours, il y aura un énorme besoin de ces médicaments chroniques”, a déclaré Julie Varughese, médecin-chef de l’organisation.

Project Hope, une organisation mondiale d’aide humanitaire et de santé, est également à Gaziantep, en Turquie, une ville durement touchée par les tremblements de terre. Comme de nombreuses organisations de secours médical, il évalue l’aide dont chaque région aura besoin en matière de soins de santé à court et à long terme, alors que les opérations de recherche et de sauvetage continuent de rechercher des survivants.

Le conseiller en santé humanitaire de l’organisation, Pranav Shetty, craint que dans les prochains jours, les médecins ne voient bon nombre des mêmes conditions médicales qui se sont déroulées en Haïti après son tremblement de terre dévastateur en 2010.

Les médecins devront travailler rapidement pour éliminer les tissus morts des plaies, de peur que cela ne conduise à des infections dangereuses, a-t-il déclaré.

Une autre préoccupation urgente est ce qu’on appelle le «syndrome d’écrasement», qui survient lorsque les survivants sont tirés des décombres, relâchant la pression sur les muscles et libérant les toxines des tissus endommagés. Cela peut faire des ravages sur les reins des survivants, nécessitant une dialyse – pas une tâche facile à fournir quand les hôpitaux sont détruits.

“C’est une intervention assez robuste qui nécessite beaucoup de ressources”, a déclaré Shetty.

Pourtant, les maladies quotidiennes peuvent devenir un problème plus large au fil des mois.

Kirsch, de l’Université George Washington, a déclaré que l’assistance médicale étrangère seront nécessaires pour aider avec des conditions quotidiennes telles que le diabète, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

“La Turquie a un système de santé assez solide, donc sa reprise sera meilleure que beaucoup de pays moins robustes économiquement”, a-t-il déclaré.

Et les deux pays devront consacrer des ressources au traitement de la santé mentale, non seulement pour les survivants, mais pour le personnel médical qui a été débordé pour s’occuper de ceux qui en ont besoin.