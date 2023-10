Les problèmes juridiques de Trump alimentent la collecte de fonds alors que les petits donateurs investissent des millions dans sa campagne

L’ancien président américain et candidat républicain à la présidentielle de 2024, Donald Trump, organise un événement de campagne au Club 47 USA à West Palm Beach, en Floride, le 11 octobre 2023.

Les démêlés judiciaires de Donald Trump sont devenus un atout majeur en matière de financement de sa campagne présidentielle.

De petits donateurs ont contribué, la plupart des contributions étant inférieures à 50 dollars.

La campagne de Trump a collecté 24,5 millions de dollars entre juillet et septembre, ce qui équivaut à peu près à la campagne du président démocrate Joe Biden.

Les petits donateurs ont répondu aux problèmes juridiques de Donald Trump en injectant de l’argent dans sa campagne présidentielle, l’aidant à suivre à peu près le rythme de collecte de fonds du président démocrate Joe Biden qui cherche à être réélu, selon des informations publiées dimanche.

Plus de 2 millions de dollars ont afflué dans les coffres de Trump un jour après la publication de sa photo le 24 août après qu’il ait été incarcéré dans une prison pour des accusations dans l’État de Géorgie découlant de ses tentatives d’annuler sa défaite électorale de 2020, selon une divulgation soumise par la campagne au Commission électorale fédérale.

Il s’agit de la plus grosse somme récoltée sur deux jours par la campagne cette année, signe que les problèmes juridiques de Trump, sans précédent pour un ancien président américain, sont devenus un atout majeur pour la collecte de fonds. La plupart des contributions sont inférieures à 50 $.

Trump, qui a quitté ses fonctions en 2021 et est le favori pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de l’année prochaine, fait face à quatre procès pénaux pour des accusations également liées à une mauvaise gestion de documents classifiés et à de prétendus paiements d’argent secrets à une star du porno.

Trump a nié toutes les accusations et a fait valoir que ces affaires étaient politiquement motivées.

« C’est son super pouvoir », a déclaré David Kochel, un stratège républicain qui n’est affilié à aucune campagne présidentielle de 2024. « Plus ces procureurs viennent le chercher, plus il dit : ‘Nous sommes dans le même bateau et je suis attaqué’. »

Les informations financières les plus récentes de la campagne Trump, pour les trois mois jusqu’en septembre, montrent que la campagne a rapporté plus de 700 000 dollars le 1er août, lorsque Trump a été inculpé de charges fédérales liées à ses efforts pour annuler sa défaite électorale.

Les sommes étaient comparables aux rentrées de capitaux début avril, lorsque Trump est devenu le premier président américain – ancien ou en exercice – à être inculpé au pénal.

Trump a rapporté dimanche à la Commission électorale fédérale que sa campagne avait collecté 24,5 millions de dollars entre juillet et septembre, contre environ 17 millions de dollars au cours des trois mois précédents.

La campagne de Biden a rapporté avoir collecté 24,8 millions de dollars, contre près de 20 millions de dollars la période précédente.

Les deux campagnes utilisent d’autres comptes pour collecter des fonds, appelés comités conjoints de collecte de fonds.

La campagne de Trump avait précédemment déclaré avoir collecté plus de 45 millions de dollars au troisième trimestre, sans donner de détails sur le montant de la collecte de fonds conjointe et sur le montant dépensé par le comité conjoint pour collecter cet argent.

Les comités mixtes transfèrent de l’argent aux campagnes après déduction des coûts de collecte de fonds, qui comprennent le coût des T-shirts sur le thème de la campagne et les campagnes numériques utilisées pour cibler les donateurs. La campagne Trump n’a pas répondu aux demandes de détails sur la collecte de fonds par le comité mixte.

Le camp de Biden avait précédemment déclaré que sa campagne, le Parti démocrate et leurs comités conjoints de collecte de fonds avaient collecté au total 71 millions de dollars.