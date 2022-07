Les problèmes intérieurs de la Chine pèseront sur l’appel Biden-Xi

« Tout membre qui veut y aller devrait le faire. Cela montre une dissuasion politique pour le président Xi », a déclaré le représentant Michael McCaul du Texas, le principal républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre, qui a dû refuser en raison d’un conflit d’horaire. “Mais elle devrait également prêter attention à l’armée si cela doit provoquer un retour de flamme et aggraver les choses.”

M. Biden, qui a agacé la Chine à plusieurs reprises depuis son entrée en fonction en disant qu’il utiliserait la force pour défendre Taïwan, a déclaré la semaine dernière que l’armée pensait que ce n’était pas le bon moment pour que Mme Pelosi parte. Il a été question d’un danger possible, voire de spéculations selon lesquelles la Chine enverrait des avions de guerre pour suivre son avion. Certains à Capitol Hill voient cela comme un effort maladroit de la Maison Blanche pour faire pression sur Mme Pelosi pour qu’elle annule un tel voyage, le premier d’un orateur en 25 ans, mais les républicains et certains démocrates l’ont exhortée à suivre plutôt que de laisser Pékin dicte les actions américaines.

Le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré mercredi aux journalistes voyageant avec lui en Australie qu’il assurerait la sécurité de tout voyage effectué par l’orateur, comme le font traditionnellement les forces armées. “S’il est décidé que la présidente Pelosi ou quelqu’un d’autre va voyager et qu’ils demandent un soutien militaire, nous ferons le nécessaire pour assurer la sécurité de leur visite”, a-t-il déclaré.

Le conflit survient alors que les États-Unis cherchent à concurrencer plus vigoureusement la Chine économiquement et politiquement. Le Sénat a adopté mercredi une mesure investissant dans la production de semi-conducteurs pour relancer l’industrie américaine et réduire la dépendance aux produits chinois. Le représentant Adam B. Schiff, un haut responsable démocrate de Californie, a présenté mercredi une législation distincte autorisant l’administration Biden à imposer des sanctions aux responsables chinois ou aux entités aidant la guerre de la Russie en Ukraine.

Ces actions ont alimenté le ressentiment à Pékin, ont déclaré des analystes. “Les Chinois considèrent Washington comme provoquant intentionnellement une crise”, a déclaré Susan A. Thornton, chercheuse principale au Paul Tsai China Center de la Yale Law School et diplomate de longue date qui a travaillé sur la politique asiatique. “Je ne sais pas ce que Biden pourrait dire qui les convaincrait du contraire.”

Mais la Chine a réagi de manière plus agressive que par le passé. Mme Pelosi a annoncé pour la première fois un plan pour se rendre à Taïwan en avril seulement pour le reporter après avoir été testée positive pour le coronavirus, et Pékin n’en a guère tenu compte à l’époque. De plus, une succession d’autres Américains de haut niveau se sont rendus récemment, dont des membres éminents du Congrès et deux anciens secrétaires à la Défense, Jim Mattis et Mark T. Esper, sans provoquer de crise.