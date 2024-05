Les problèmes informatiques du NHS exposent les patients à un risque de préjudice

Source des images, Getty Images Légende, Les systèmes de dossiers électroniques des patients sont utilisés par le personnel de la plupart des hôpitaux

Des pannes du système informatique ont été liées au décès de trois patients et à plus de 100 cas de dommages graves dans les hôpitaux du NHS en Angleterre, a découvert BBC News.

Une demande d’accès à l’information a également révélé que 200 000 lettres médicales n’avaient pas été envoyées en raison de problèmes généralisés avec les systèmes informatiques du NHS.

Près de la moitié des hôpitaux disposant de systèmes électroniques pour les patients ont signalé des problèmes pouvant affecter les patients.

Le NHS England affirme avoir investi 900 millions de livres sterling au cours des deux dernières années pour aider à introduire des systèmes nouveaux et améliorés.

L’introduction des dossiers informatisés et la dématérialisation du NHS sont une priorité du gouvernement anglais. L’objectif est que les informations sur la santé de chacun soient accessibles aux médecins généralistes, aux hôpitaux et aux maisons de retraite par simple pression sur un bouton.

Mais les faux départs ont été nombreux. La dernière date limite, fixée par le ministère de la Santé et des Affaires sociales, est désormais 2026.

Certaines fiducies hospitalières ont dépensé des centaines de millions de livres sterling pour de nouveaux systèmes de dossiers électroniques des patients (DEP), mais BBC News a découvert que beaucoup d’entre elles rencontrent des problèmes majeurs avec leur fonctionnement.

« Il était notre rocher »

Source des images, Erroll Smith Légende, Le personnel de l’hôpital n’a pas pu voir les informations clés sur Darnell Smith sur son système informatique.

Parallèlement à notre enquête sur la FOI, les coroners ont souligné le rôle que les systèmes informatiques des hôpitaux ont joué dans le décès de certains patients. Le cas de Darnell Smith, 22 ans, en est un exemple.

« Il était notre roc, vous savez. Il avait une grande personnalité. Les mots ne peuvent pas vraiment expliquer à quel point il était pour nous… », déclare Erroll Smith à propos de son fils Darnell.

Darnell souffrait de drépanocytose, de paralysie cérébrale et n’était pas verbal. Il a été admis à l’hôpital Royal Hallamshire, à Sheffield, avec des symptômes de toux et de rhume et une perte d’appétit, en novembre 2022.

Il aurait dû faire vérifier ses signes vitaux – fréquence cardiaque, tension artérielle et température – par le personnel toutes les heures pendant au moins six heures – mais aucun contrôle n’a été effectué pendant plus de 12 heures.

Le personnel n’était pas au courant des besoins particuliers de Darnell parce que son plan de soins personnels n’était pas facilement visible dans les dossiers informatisés de l’hôpital, a conclu plus tard un coroner.

Son père a déclaré à BBC News : « Pour moi, le système informatique devrait être configuré de manière à ce que vous deviez le voir… vous savez, il ne vous permet tout simplement pas d’aller plus loin tant que vous n’avez pas lu ce que vous êtes. censé lire.

Plusieurs heures après que son plan de soins ait été révélé, Darnell a été admis aux soins intensifs et a été mis sous respirateur le lendemain matin. Il est décédé d’une pneumonie deux semaines plus tard.

À la suite d’une enquête, le coroner a mis en garde contre un « risque réel de nouveaux décès » si les médecins ne pouvaient pas accéder à des informations importantes sur les besoins des patients en matière de soins.

Le Sheffield Teaching Hospitals Trust s’est excusé pour les soins que Darnell a reçus. Ils affirment avoir déjà apporté des modifications pour limiter les risques que cela se reproduise et qu’un nouveau système informatique sera introduit cette année.

Source des images, Erroll Smith Légende, Darnell et son père, Erroll

Préjudice grave au patient

Une demande d’accès à l’information envoyée à tous les hôpitaux de soins aigus d’Angleterre, à laquelle 116 ont répondu, a révélé qu’il ne s’agissait pas d’incidents isolés :

89 fiducies ont confirmé qu’elles surveillaient et enregistraient les cas où des patients pourraient subir un préjudice en raison de problèmes avec leurs systèmes de dossiers électroniques des patients (DPE).

près de la moitié ont enregistré des cas de préjudice potentiel pour les patients liés à leurs systèmes

près de 60 fiducies ont signalé des problèmes informatiques susceptibles d’affecter les soins aux patients

plus de 200 000 lettres n’ont pas été envoyées dans 21 fiducies

il y a eu 126 cas de préjudices graves liés à des problèmes informatiques, dans 31 fiducies

et trois décès dans deux fiducies liés à des problèmes d’EPR

« Garder les gens en sécurité »

L’incapacité des hôpitaux à envoyer des lettres aux médecins généralistes et aux patients pourrait signifier l’oubli d’un rendez-vous, d’un diagnostic de cancer ou d’un changement de médicament.

Le Collège royal des médecins généralistes s’est dit choqué et surpris par les résultats.

« Maintenant que nous savons qu’il y a un problème, il est insensé de ne pas agir rapidement pour sauver des vies et assurer la sécurité des personnes », a déclaré la professeure Kamila Hawthorne, présidente du collège.

Par ailleurs, un certain nombre de cliniciens ont contacté BBC News au sujet des systèmes de dossiers électroniques des patients. Aucun d’entre eux n’a voulu être nommé par crainte de s’exprimer.

Certaines de leurs préoccupations concernant les systèmes informatiques comprennent :

« Cela rend la recherche d’informations critiques très difficile, voire impossible. »

« Des erreurs médicamenteuses se sont produites, des doses d’antibiotiques ont été oubliées »

« Les informations cliniques peuvent être enterrées n’importe où »

« Détails incorrects des patients sur les listes de salles, opérations incorrectes répertoriées, statut d’allergie incorrect »

« Culture de dissimulation »

Le professeur Joe McDonald, ancien responsable clinique du NHS, affirme que les coûts financiers des systèmes sont énormes, mais qu’ils entraînent également des coûts inquiétants pour les patients.

« Le problème avec le papier, c’est que lorsque vous faites une erreur, vous la commettez une à la fois », a-t-il déclaré.

« Avec les systèmes de dossiers électroniques des patients, vous avez malheureusement la possibilité de commettre la même erreur des milliers de fois. »

Le professeur McDonald affirme que le déploiement actuel des dossiers électroniques des patients dans les fiducies est « un puzzle brisé » car très peu d’entre eux sont capables de se connecter les uns aux autres, ce qui fait du partage d’informations un véritable défi.

Il estime également qu’il y a des échos du scandale Horizon à la Poste.

« Il existe sans aucun doute une culture de dissimulation au sein du NHS et elle n’est nulle part plus forte que dans le secteur informatique de la santé », a-t-il ajouté.

« Ce n’est pas prudent. Ce n’est vraiment pas sûr. »

Source des images, Document familial Légende, Emily est décédée d’un caillot de sang en 2022

Lorsqu’Emily Harkleroad, 31 ans, s’est effondrée en décembre 2022, elle a été emmenée aux urgences de l’hôpital universitaire de North Durham, où un caillot de sang sur son poumon, connu sous le nom d’embolie pulmonaire, a été diagnostiqué.

Mais il y a eu des erreurs et des retards dans l’administration à Emily du traitement anticoagulant dont elle avait un besoin urgent. Elle est décédée le lendemain matin.

Un nouveau système informatique, installé quelques mois plus tôt, n’identifiait pas clairement quels patients étaient les plus gravement malades et devaient être prioritaires par les médecins principaux, selon une enquête.

Les cliniciens avaient déjà fait part de leurs inquiétudes concernant le système.

Le coroner a appelé la fiducie hospitalière et fournisseur de logiciels Cerner, désormais propriété d’Oracle, à prendre des mesures pour éviter de futurs décès.

Oracle a déclaré à BBC News : « Nous présentons nos condoléances à la famille du défunt et aux autres personnes endeuillées.

« Bien que rien ne suggère que le logiciel était en faute dans cette affaire, nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires du NHS pour mettre en œuvre des programmes efficaces qui les aident à fournir les soins les plus sûrs et les plus efficaces aux 16 millions de citoyens pris en charge par nos systèmes au Royaume-Uni. »

Le comté de Durham et le Darlington NHS Foundation Trust ont déclaré à BBC News qu’ils prenaient le rapport du coroner extrêmement au sérieux.

Grâce à notre demande d’accès à l’information, la BBC a également appris que plus de 2 000 incidents de préjudice potentiel pour les patients du Durham Trust ont été liés au nouveau système informatique, ainsi que trois autres incidents graves.

‘Bombe à retardement’

Le Royal College of Emergency Medicine a déclaré que les conclusions des coroners sur les décès d’Emily et Darnell étaient « choquantes et profondément inquiétantes ».

« Il est essentiel que nos membres et leurs collègues aient accès à une technologie fiable et à des systèmes efficaces auxquels ils peuvent faire confiance et qui ne mettent pas en danger la sécurité des patients », a déclaré le président, le Dr Adrian Boyle.

Les systèmes doivent être conçus avec la contribution des cliniciens et il doit être possible de procéder à des adaptations urgentes si des problèmes sont identifiés, a-t-il ajouté.

« C’est une bombe à retardement », a déclaré Clive Flashman, de l’organisation Patient Safety Learning.

« Si l’on considère le genre de problèmes graves qui surviennent dans tout le pays et où des patients subissent des préjudices, voire meurent, à cause du dysfonctionnement de ces systèmes, j’imagine qu’il y en a des dizaines de milliers qui sont des événements dont on ne parle probablement jamais. »

Fournir un soutien

Le NHS England a déclaré qu’il a été démontré que les systèmes de dossiers électroniques des patients amélioraient la sécurité et les soins des patients, en aidant les cliniciens à détecter les personnes à risque en raison de maladies telles que la septicémie.

« Le NHS a investi près de 900 millions de livres sterling au cours des deux dernières années pour aider les organisations locales à introduire des systèmes nouveaux et améliorés, afin qu’elles ne dépendent plus de dossiers papier ou de systèmes disparates – qui comportent des risques bien plus importants pour la sécurité, les retards de soins et la vie privée des patients. « , a déclaré le professeur Erika Denton, directrice médicale nationale pour la transformation au NHS England.