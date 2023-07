Les problèmes financiers et la situation actuelle écartent les clubs de football du Manipur de la Coupe Durand

Dans une tournure des événements décevante, les clubs de football de Manipur, NEROCA FC et TRAU FC, ne participeront pas à la prestigieuse Coupe Durand de cette année. Cette décision fait suite à des difficultés financières et à la situation actuelle dans la région.

« Cette fois, à cause de la situation au Manipur, les équipes n’ont pas été formées. Il faut du temps pour que les gens se préparent et jouent. C’est donc la raison pour laquelle Manipur ne participera pas au Trophée de la Coupe Durand cette année. Espérons que l’année prochaine, Manipur participera de manière importante », a déclaré le lieutenant-général Rana Pratap Kalita, GOC-in-C, Eastern Command.

L’année dernière, Manipur a eu l’honneur de co-organiser la Durand Cup, offrant une plate-forme au NEROCA FC et au TRAU FC pour montrer leurs talents sur la scène nationale. Cependant, le manque de fonds et le manque de sponsors cette année ont créé un vide dans le scénario du football de l’État, laissant les passionnés de football du Manipur déçus.

Dans l’entretien avec News18.com, M Manimohan a souligné la forte dépendance à l’égard des accords de parrainage, des ventes de billets et des contributions des membres à vie pour soutenir les opérations des clubs, y compris les salaires des joueurs, les installations d’entraînement et les frais de voyage. La pression financière a atteint un point où NEROCA FC est actuellement en retard d’un mois sur les salaires des joueurs.

Le secrétaire général du NEROCA FC a révélé que la participation à la Coupe Durand nécessiterait une dépense approximative de Rs. 60 lakh, un coût que le budget du club ne peut pas supporter. Manimohan a également évoqué le contraste entre les dépenses engagées lors des précédentes éditions de la Coupe Durand. Alors que l’édition 2016 a coûté au NEROCA FC environ Rs. 20 lakh, l’édition 2022, co-organisée par Manipur, s’élevait à environ Rs. 60 000 000.

L’absence des clubs de Manipur dans la Durand Cup de cette année leur refuse non seulement la possibilité de concourir contre certaines des meilleures équipes indiennes, mais entrave également la croissance du football dans la région. Manipur, connue comme la « centrale du football » de l’Inde, possède un riche héritage de production de joueurs talentueux qui ont représenté le pays à différents niveaux.

Les fans de football de Manipur manqueront sans aucun doute l’excitation et la compétitivité que NEROCA FC a apportées à la Durand Cup. Cependant, il y a de l’espoir pour l’avenir à mesure que des sponsors émergent, offrant des opportunités potentielles aux clubs de football de Manipur pour retrouver la place qui leur revient sur la scène nationale et continuer à inspirer les jeunes footballeurs de la région.

La 132e édition de la Durand Cup débutera le 3 août et sera co-organisée par Guwahati, Kokrajhar et Kolkata. Guwahati accueillera neuf matches de championnat et un match de quart de finale du prestigieux tournoi avec le stade sportif Indira Gandhi comme lieu. Il y aura un derby du nord-est entre l’équipe locale du NorthEast United FC et le débutant Shillong Lajong. Guwahati accueillera la Coupe Durand pour la deuxième année consécutive.

Le tournoi de football Durand Cup, organisé par l’armée indienne au nom des trois services, est le seul tournoi du pays qui oppose les équipes des trois services de défense aux côtés des meilleures équipes de différentes divisions de la fraternité indienne du football. Les équipes des équipes ISL, I-League et Army du Bangladesh et du Népal participeront également au tournoi marquant la participation étrangère après une longue interruption de 27 ans.

Les finales sont prévues le 3 septembre à Kolkata.

Les trois trophées Durand ont été lancés conjointement pour une tournée de 15 villes le 30 juin 2023 au départ de Delhi. Udhampur était la troisième étape de la tournée après que les trophées se soient rendus à Dehradun dimanche.

Avant de se lancer sur Guwahati, les trophées avaient déjà visité les villes de Dehradun, Udhampur, Jaipur, Pune, Mumbai, Karwar, Ezhimala et Kochi. Les autres villes couvertes par la tournée incluent Kokrajhar et Shillong. Ils visiteront également Katmandou et Dhaka, avant de se rendre à Kolkata, lieu des finales.