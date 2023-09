Les problèmes financiers du Barça continuent : la limite de dépenses réduite de 379 millions d’euros

Les difficultés financières de Barcelone se sont poursuivies jeudi alors que la Liga a réduit son plafond de dépenses de près de 400 millions d’euros (429 millions de dollars) pour la nouvelle saison, de 649 millions d’euros à 270 millions d’euros.

Le Real Madrid a une fois de plus la limite la plus élevée de la Liga pour la campagne 2023-24, à 727 millions d’euros, tandis que celle de l’Atletico Madrid est également légèrement supérieure à celle du Barça, à 296 millions d’euros.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Séville (168 M€) et Villarreal (143 M€) complètent le top cinq, le Deportivo Alaves (31 M€) opérant avec la capitalisation la plus basse de la ligue.

La limite est grossièrement déterminée par la différence entre les revenus d’une équipe moins les dépenses non sportives et les remboursements de dettes.

Le chiffre final représente le montant maximum que les clubs devraient dépenser en salaires, primes et amortissements sur les transferts au cours d’une saison, et non le montant qu’ils dépensent nécessairement. Les clubs qui dépassent leur limite sont soumis à des restrictions de dépenses.

La baisse du Barça est en partie due à l’influence décroissante des « palancas » – des actifs vendus par le club l’été dernier pour améliorer ses finances à court terme – et était largement attendue.

L’argent de l’une de ces ventes d’actifs – pour Barca Studios, qui a depuis été rebaptisé Barca Vision – à partir de 2022 n’a pas été réellement payé et a conduit le club à le revendre plus tôt cet été.

Mais une fois de plus, l’argent n’est pas arrivé avant la fin du mercato et a obligé le président Joan Laporta et son conseil d’administration à fournir une garantie de 20 millions d’euros pour pouvoir inscrire toutes les affaires estivales du club en Liga.

Barcelone n’a dépensé que 3,5 millions d’euros cet été, pour le milieu de terrain de Gérone Oriol Romeu, aux côtés d’autres arrivées Ilkay Gundogan, Iñigo Martinez, Joao Felix et Joao Cancelo. Alex Caparros/Getty Images

Les revenus du club pour la saison en cours seront également affectés par un déménagement temporaire vers le stade olympique de la ville alors que des travaux sont entrepris pour réaménager Spotify Camp Nou.

Conscient que des réductions seraient nécessaires avant que les limites de jeudi ne soient révélées, le Barça n’a dépensé que 3,5 millions d’euros cet été, pour le milieu de terrain de Gérone Oriol Romeu, avec Ilkay Gündogan et Iñigo Martínez arrivant en tant qu’agents libres et João Félix et João Cancelo en prêts d’une saison.

Pendant ce temps, pour tenter d’équilibrer les comptes, Sergio Busquets et Jordi Alba, deux des plus gros salariés du club, sont partis. Ailleurs, Ousmane Dembélé et Franck Kessié ont perçu des indemnités de transfert pour leurs transferts respectivement au Paris Saint-Germain et à Al-Ahli.

Abde Ezzalzouli, Samuel Umtiti et Nico Gonzalez faisaient partie des autres joueurs à partir définitivement, tandis qu’Ansu Fati, Clément Lenglet et Sergiño Dest faisaient partie d’une poignée de membres de l’équipe envoyés en prêt.

Une source du club catalan a déclaré à ESPN que les affaires estivales les avaient aidés à réduire leurs coûts sportifs annuels de plus de 560 millions d’euros à plus de 400 millions d’euros.

Cependant, comme ils dépassent toujours le plafond imposé par la ligue – qui inclut également les dépenses pour d’autres équipes, comme l’équipe B, l’équipe féminine et l’équipe de basket-ball – ils restent soumis à certaines restrictions s’ils souhaitent investir dans le équipe lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira à nouveau en janvier.

Ils ne sont autorisés à dépenser qu’un pourcentage de ce qu’ils économisent en salaires ou en frais de transfert, le pourcentage variant en fonction de l’ampleur de l’économie.

Pour la saison en cours — et pour encourager les dépenses compte tenu des problèmes rencontrés par de nombreux clubs espagnols sur le marché des transferts — les clubs qui dépassent leur limite peuvent dépenser 50 % de leurs économies réalisées et 60 % si l’économie réalisée sur le départ d’un joueur représente plus de 5 % de leur limite de dépenses.

« Nous ne pouvons pas le dire, cela dépend de ce que fait Barcelone, de sa stratégie commerciale », a déclaré le président de la Liga, Javier Tebas. « Nous pouvons surveiller la situation. Peut-être qu’ils font quelque chose, ils vendent l’un des grands joueurs dont ils disposent actuellement et font un grand pas en avant… Ils peuvent le faire ou non. Cela dépend de la stratégie du club et de ses dirigeants, nous ne décide pas de ça. »