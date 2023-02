Les problèmes financiers de Lyft l’ont propulsé sous les projecteurs

Lyft a déclaré lundi qu’il envisageait d’offrir des services de livraison de nourriture au début de la pandémie, mais qu’il avait déterminé qu’il y avait moins de chevauchement entre les chauffeurs qui transportaient des passagers et ceux qui voulaient livrer de la nourriture qu’il ne l’avait prévu. La société a introduit en avril 2020 un programme pilote appelé Lyft Delivery, qui permettait aux chauffeurs de récupérer et de livrer des fournitures et des produits essentiels aux entreprises, avant d’annuler le programme le mois dernier, selon un e-mail consulté par le New York Times.

Les chauffeurs sont enfin revenus à Lyft en grand nombre. La société a déclaré mardi que la croissance du nombre de conducteurs sur sa plate-forme de décembre à janvier était supérieure à toute autre période mensuelle depuis 2019.

Pourtant, au cours des six derniers mois, Lyft a payé les chauffeurs en moyenne 19% de moins en salaire de base par heure qu’Uber, et les chauffeurs Lyft ont conduit environ six heures de moins par mois que les chauffeurs Uber, selon Gridwise, une application qui aide les chauffeurs à suivre leur gains.

Uber s’est également développé de manière agressive à l’étranger dans plus de 70 pays. Il s’est heurté à des services de transit étrangers et a commis des erreurs, mais sa plus grande ampleur a amorti le coup financier de la pandémie. Lyft, qui ne transporte que des passagers aux États-Unis et au Canada, a déclaré avoir été touché par un lent retour des voyages dans les villes de la côte ouest.