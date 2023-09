Les problèmes électoraux émergents dans le New Jersey incluent des poursuites judiciaires concernant la sortie d’étudiants trans et l’énergie éolienne offshore.

TRENTON, NJ (AP) — Les républicains du New Jersey s’emparent des questions brûlantes lors des élections de cette année, dans le but de dynamiser les électeurs face aux poursuites intentées par l’État contre les districts scolaires pour les empêcher de révéler les élèves transgenres à leurs parents et d’alimenter le scepticisme à l’égard des éoliennes offshore. .

Les deux sujets reviennent dans les points de discussion du GOP, alimentant les espoirs du parti d’étendre les victoires républicaines d’il y a deux ans lorsqu’ils ont obtenu sept sièges à l’Assemblée et au Sénat.

Les 80 sièges de l’Assemblée et les 40 sièges du Sénat sont à gagner en novembre prochain, les votes par correspondance étant déjà distribués aux électeurs. Les démocrates ont un avantage de près d’un million d’électeurs sur les républicains, et ils ont également contrôlé le processus de redécoupage l’année dernière alors qu’ils n’étaient guère incités à redessiner les cartes de manière défavorable à leur parti.

Les démocrates, quant à eux, soulignent ce qu’ils considèrent comme une leçon tirée d’une course serrée au poste de gouverneur en 2021 : se concentrer sur l’abordabilité, en particulier dans un État où les impôts fonciers sont parmi les plus élevés du pays.

Patrick Murray, directeur du Polling Institute de l’Université de Monmouth, a déclaré qu’il considérait la discipline du message du GOP comme un moyen d’inciter les fidèles du parti à participer à ce qui est traditionnellement une année électorale à faible taux de participation.

« Nous parlons toujours de motiver votre base. C’est une question de participation plutôt que de persuasion. Ces questions ne sont donc pas là pour faire changer d’avis les gens. Ils sont là pour allumer un feu sous la base », a-t-il déclaré.

Les poursuites intentées par le procureur général ont donné lieu aux attaques républicaines les plus intenses de la campagne.

Ils tournaient autour des plaintes du procureur général Matt Platkin déposées en juin contre trois districts scolaires du comté de Monmouth, arguant que les politiques qu’ils ont récemment adoptées exigeant que les responsables des écoles informent les parents si leur enfant est transgenre violaient la loi de l’État contre la discrimination.

Les Républicains soutiennent que ces poursuites défient le bon sens et que les parents devraient être informés si leurs enfants sont transgenres.

Les lignes directrices de l’État découlant d’une directive législative de 2018 appellent les écoles à ne pas divulguer l’identité transgenre d’un élève, sauf dans des cas précis où sa santé ou sa sécurité est concernée. Les costumes varient légèrement. L’une des règles du conseil scolaire en cause exige une notification parentale dans les cas impliquant des élèves jusqu’à la cinquième année. Les poursuites n’ont pas encore été résolues.

Steve Dnistrian, candidat du GOP dans le 11e district législatif face au sénateur démocrate sortant Vin Gopal, a déclaré que l’éducation et le procès intenté par l’État contre les districts du comté de Monmouth étaient une préoccupation majeure. Il a reflété le point de vue du GOP selon lequel le problème ne consiste pas seulement à motiver la base.

« Entendez-vous ce qui se passe dans nos écoles ? il a déclaré que les électeurs lui demandaient quand il les rencontrait sur la piste. Ce sont « les grands-parents – les gens de la plus grande génération – qui se demandent : « Que se passe-t-il dans ce pays ? »

Le président du parti républicain, Bob Hugin, a déclaré que le Parti républicain appelait à élargir le choix d’écoles dans les villes et les zones rurales, ce qui correspond aux opinions traditionnelles de droite. Mais il a également résumé ce qui, selon lui, était en train de devenir l’un des principaux enjeux de l’élection : les poursuites judiciaires du comté de Monmouth.

« Les démocrates veulent que nous présupposions que tous les parents sont violents et que les écoles devraient garder le secret », a déclaré Hugin, résumant son point de vue.

Gopal a déclaré dans une interview que le problème équivalait à une « guerre culturelle fabriquée ».

« Je suis père. Ma femme et moi élevons notre fille de 13 mois. Nous saurons tout ce qui se passe dans le district scolaire », a-t-il déclaré. Pourtant, a ajouté Gopal, il pense que le procureur général a outrepassé ses efforts en intentant des poursuites et en invoquant l’autonomie gouvernementale dans plus de 600 districts scolaires de l’État.

Les républicains visent également à galvaniser l’opposition aux éoliennes offshore – une pièce maîtresse des efforts du gouverneur démocrate Phil Murphy pour évoluer vers des sources d’énergie renouvelables dans l’État – après qu’un certain nombre de baleines se sont échouées cette année.

Hugin a présenté la question comme un renversement de rôle politique parce que les démocrates ont hésité à explorer d’autres voies de production d’énergie, comme la fracturation hydraulique.

« Les républicains combattent les démocrates qui tentent d’industrialiser l’océan », a-t-il déclaré récemment dans une interview. Il a également cité un projet de loi récemment signé par Murphy pour permettre à une société éolienne de conserver les crédits d’impôt fédéraux qu’elle aurait autrement dû répercuter sur les contribuables.

« Ce n’est pas rentable », a-t-il déclaré. « Le New Jersey a la tête dans le sable. »

Les responsables fédéraux ont déclaré que la mort des baleines n’était pas liée aux efforts visant à construire des éoliennes offshore dans les eaux au large des côtes de l’État.

Les démocrates ont abordé cette question avec prudence, le président de l’Assemblée Craig Coughlin et le président du Sénat Nicholas Scutari ayant récemment publié une déclaration commune après que les régulateurs ont examiné les offres pour quatre nouveaux projets éoliens offshore, signe d’une éventuelle expansion de l’énergie éolienne offshore.

« Le législateur est préoccupé par l’approche du BPU concernant les projets éoliens offshore. Il reste encore de nombreuses questions sans réponse quant à l’impact économique que ces projets auront sur les contribuables », ont-ils déclaré.

Les démocrates ont cherché à réécrire un discours selon lequel ils ne répondent pas aux préoccupations concernant les impôts élevés du New Jersey, en particulier les impôts fonciers.

Cette année, ils ont adopté un programme permettant aux propriétaires de 65 ans et plus gagnant jusqu’à 500 000 $ d’avoir droit à un allègement d’impôt foncier de 6 500 $. Les locataires bénéficieraient également de remises allant jusqu’à 700 $. Il faudra cependant attendre 2026 pour que ces prestations soient pleinement opérationnelles, les personnes âgées et les locataires devant bénéficier d’une aide immédiate de 250 $.

L’année dernière, quelque 870 000 familles gagnant jusqu’à 150 000 $ bénéficieraient d’une « aide directe » de 1 500 $ ; ceux qui gagnent entre 150 000 et 250 000 dollars recevront 1 000 dollars de crédits et, pour la toute première fois, les locataires gagnant jusqu’à 150 000 dollars recevront également une aide de 450 dollars.

Iris Delgado, directrice exécutive de la branche campagne de l’Assemblée démocrate, a cité les deux programmes de réduction de l’impôt foncier comme des signes que le Parlement est attentif aux préoccupations des électeurs.

« Le thème général est que les gens s’inquiètent de l’avenir », a-t-elle déclaré. « Qu’a fait le Parlement ? Réduisez les impôts.

On ne sait pas exactement dans quelle mesure le tourbillon de facteurs politiques nationaux, tels que la fermeture imminente du gouvernement et l’inculpation du sénateur démocrate américain Bob Menendez la semaine dernière pour corruption fédérale, pourrait jouer sur les élections. Les républicains ont commencé à dire que les accusations reflétaient les dangers d’avoir un parti aux commandes du gouvernement de l’État.

Les démocrates rétorquent que le GOP change de sujet. Le siège de Menendez ne sera pas réélu avant l’année prochaine. Il n’a pas dit s’il briguerait sa réélection, même si de nombreux membres de son parti réclament sa démission. Il a plaidé non coupable et nie tout acte répréhensible.

Les Républicains n’ont pas contrôlé une chambre de l’Assemblée législative depuis deux décennies.

Mike Catalini, Associated Press