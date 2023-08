Les problèmes économiques de la Chine sont très différents de ceux des États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

Les États-Unis et la Chine sont les deux puissances économiques les plus importantes du monde. Mais les plus gros problèmes économiques auxquels ils sont confrontés sont aux antipodes.

Les États-Unis ont lutté contre la hausse des prix à la consommation au cours des 18 derniers mois, l’inflation étant toujours bien en avance sur l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale malgré les tentatives de ralentissement des dépenses.

La Chine est confrontée à un problème différent : la déflation. Selon les statistiques officielles publiées mercredi, les prix à la consommation ont baissé de 0,3% au cours de l’année dernière après avoir stagné pendant des mois.

Et tandis que l’Amérique a un marché du travail étonnamment tendu, avec plus d’offres d’emploi que de chômeurs, la Chine est confrontée à d’énormes problèmes de chômage. Le taux de chômage des 16 à 24 ans a atteint un record de 21% en juin – bien que certains experts pensent qu’il est en fait encore plus élevé.

Il y a une similitude significative, même si cela ne semble pas bon pour Pékin. Alors que la Chine a un objectif officiel de croissance économique de 5 % cette année, cette croissance est d’une année sur l’autre avec 2022, une année où l’activité économique a été sévèrement limitée par les règles « zéro covid ». Les économistes de Bloomberg News ont déclaré que la croissance ressemblerait davantage à 3% dans des circonstances normales – pas si loin au-dessus des 2,5% que JPMorgan prédit désormais pour les États-Unis.

Ce rythme plus lent serait bien en dehors de la bonne voie pour un pays qui était, avant la pandémie, un moteur de la croissance économique mondiale. Et il y a aussi des signes plus inquiétants pour la Chine, notamment la baisse du commerce international, la montée en flèche de la dette publique et l’investissement immobilier national.

Le nouveau défi du travail en Chine : trop de travailleurs, pas assez d’emplois

Au niveau mondial, c’est la Chine qui est la plus aberrante plutôt que les États-Unis. Les malheurs de l’inflation et du marché du travail observés aux États-Unis se répercutent dans presque toutes les grandes économies. Les économistes attribuent cela aux plans de relance gouvernementaux et au chômage structurel pendant la pandémie, ainsi qu’à l’augmentation des dépenses après la fin du covid-19.

Aux États-Unis et ailleurs, cela pose un problème politique immédiat. Alors que le président Biden a affirmé que son « Bidenomics » créait un « atterrissage en douceur » en faisant baisser l’inflation sans provoquer une flambée du chômage, les sondages montrent qu’avant les élections, de nombreux Américains ressentent toujours le pincement de la hausse des prix et craignent une récession.

Les problèmes de l’économie chinoise peuvent également être le résultat du covid-19, mais ils sont distincts – et peut-être plus drastiques. La réponse stricte du pays à la pandémie – la politique «zéro covid» qui a mis en œuvre des verrouillages de masse, des tests, la quarantaine et le contrôle des frontières – a peut-être sauvé beaucoup plus de vies que les efforts moins organisés aux États-Unis et ailleurs, mais elle s’est terminée brusquement et chaotiquement , annulant bon nombre de ses succès.

Cela a peut-être laissé une gueule de bois économique bien pire. Écrivant dans Affaires étrangères plus tôt ce mois-ci, l’expert américain en politique économique Adam Posen a fait valoir que ce que nous voyons maintenant représentait la «fin du miracle économique de la Chine», liant les règles strictes du covid-19 à une anxiété économique croissante qui pousse les gens à thésauriser leur argent , malgré des taux d’intérêt bas, conduisant à la déflation.

Les économistes ont également constaté une énorme baisse des investissements directs étrangers en Chine, probablement à la fois en raison des restrictions liées au covid-19 et de la morosité économique du pays, mais aussi de la guerre commerciale initiée par l’administration Trump contre Pékin.

Les entreprises américaines achètent moins à la Chine alors que les relations restent tendues

À quel point les choses pourraient-elles aller mal ? Un point de comparaison commun est le Japon, une autre puissance économique asiatique autrefois montante qui a causé une inquiétude majeure à Washington et en Europe. En plein essor dans les années 1970 et 1980, la bulle a éclaté dans les années 1990 et le pays est entré dans des décennies de stagnation économique et de déflation qui ont effectivement appauvri ses citoyens et alourdi sa dette publique.

Mais la Chine de 2023 n’est pas le Japon d’il y a 30 ans. La Chine compte 1,4 milliard d’habitants, soit plus de 10 fois la taille du Japon aujourd’hui. Ajustée en fonction du pouvoir d’achat, son économie est plus grande que celle des États-Unis depuis 2015 : celle du Japon n’a jamais dépassé la moitié de celle des États-Unis.

De plus, le Japon est une démocratie fonctionnelle, bien qu’imparfaite. La Chine est une autocratie qui n’a fait que s’enfermer ces dernières années. Même obtenir des données économiques devient plus difficile, avec le mot « déflation » tabou dans la langue officielle et une loi anti-espionnage rendant les responsables prudents lorsqu’ils parlent à des experts extérieurs, même en privé.

« Vous avez un ralentissement économique qui inquiéterait n’importe quel pays, associé à une Chine qui aime toujours montrer un visage courageux au monde et à un leadership particulièrement soucieux de son image », a déclaré Andrew Collier, directeur général d’Orient Capital Research. à Hong Kong, a déclaré au Financial Times. « Mettez ces trois facteurs ensemble et c’est la recette d’une économie très opaque. »

Dans le même temps, les intentions de politique étrangère de la Chine suscitent des craintes persistantes – le président Xi Jinping a fait allusion à une action majeure contre l’île autonome de Taiwan, risquant une guerre mondiale qui pourrait entraîner les États-Unis et d’autres. Le Washington Post a raconté comment la Chine avait infiltré les réseaux de défense japonais.

La Chine a piraté les réseaux de défense sensibles du Japon, selon des responsables

La chute économique du Japon a été une affaire pacifique. Dans une chronique du New York Times le mois dernier, l’économiste Paul Krugman a affirmé que le pays avait en fait relativement bien géré son principal problème économique – un passage démographique d’une société jeune à une société âgée. La Chine, autre société vieillissante, est confrontée à un problème similaire. Il se peut qu’il ne le gère pas non plus.

« Donc, non, la Chine ne sera probablement pas le prochain Japon, économiquement parlant », a écrit Krugman. « Ce sera probablement pire. »