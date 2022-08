Les problèmes du train financé par la Chine au Kenya

Les deux principaux candidats à la campagne pour choisir le successeur de M. Kenyatta – William Ruto et Raila Odinga – se sont emparés des problèmes du chemin de fer, promettant de réévaluer ses opérations, tout en essayant de prendre leurs distances avec le projet.

M. Ruto est le vice-président et fait partie de l’administration qui a lancé le chemin de fer. Dans une interview, il a reconnu que la dette publique du Kenya – un total de 73,5 milliards de dollars en mars dans un pays avec un produit intérieur brut d’un peu plus de 100 milliards de dollars – créait une situation “très précaire” et que le chemin de fer avait jusqu’à présent échoué. pour développer l’économie.

“Nous souffrons de payer la dette chinoise”, a-t-il déclaré.

Son adversaire, M. Odinga, est un ancien premier ministre qui avait longtemps critiqué le projet et accusé la famille de M. Kenyatta d’en tirer profit. Mais maintenant que M. Kenyatta le soutient, M. Odinga a adouci ses critiques, tout en promettant de refondre le fonctionnement du chemin de fer. Il a récemment déclaré à une foule de partisans à Mombasa : « Une fois que je serai au pouvoir, nous réglerons le problème.

Le chemin de fer représente le point culminant de la frénésie d’emprunts et de pillages qui afflige le gouvernement de M. Kenyatta depuis son entrée en fonction en 2013, ont déclaré des économistes, des analystes et des responsables gouvernementaux lors d’entretiens. Son administration, ont-ils dit, a accablé le pays de projets d’infrastructure à grande échelle qui ne sont pas financièrement viables, profitent largement aux riches et détournent les investissements de l’éducation et des soins de santé. Au cours des neuf dernières années, la dette publique du Kenya a presque quintuplé.

“Le chemin de fer à voie normale est le joyau de la couronne de la corruption au Kenya”, a déclaré John Githongo, un ancien tsar anti-corruption. “C’est un triste héritage du régime actuel.”