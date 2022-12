Les problèmes du Royaume-Uni ne “disparaîtront pas”, admet Sunak après une année “difficile” en 2022

Rishi Sunak a blâmé Covid et la guerre en Ukraine pour ce qu’il a reconnu avoir été une année “difficile”, et a averti dans un message du Premier ministre pour le Nouvel An que les problèmes du pays ne disparaîtraient pas en 2023.

Adoptant souvent une position politique ouvertement partisane, Sunak a salué le bilan de son gouvernement et n’a fait aucune mention du chaos au sein du parti conservateur qui a contribué aux difficultés de 2022.

L’année qui s’achève a été difficile, a déclaré le Premier ministre dans une allocution vidéo. “Au moment même où nous nous remettions d’une pandémie mondiale sans précédent, la Russie a lancé une invasion barbare et illégale à travers l’Ukraine. Cela a eu un impact économique profond dans le monde entier, auquel le Royaume-Uni n’est pas à l’abri.

Passant sur l’impact du mini-budget désastreux de septembre sous Liz Truss, l’un des trois premiers ministres conservateurs à servir en 2022, Sunak a déclaré que le gouvernement avait “pris des décisions difficiles mais justes pour maîtriser les emprunts et la dette”.

“Il y a trois mois, je me tenais sur les marches de Downing Street et j’ai promis que je travaillerais sans relâche sur les choses qui comptent le plus pour vous”, a-t-il déclaré. «Depuis lors, ce gouvernement a pris des mesures décisives pour soutenir notre NHS avec des ressources record pour s’attaquer aux arriérés – plus de financement, plus de médecins et plus d’infirmières.

« Nous luttons également contre la migration illégale et empêchons les criminels d’abuser de notre système d’asile. Maintenant, je ne vais pas prétendre que tous nos problèmes vont disparaître dans la nouvelle année. Mais 2023 nous donnera l’occasion de présenter le meilleur de la Grande-Bretagne sur la scène mondiale.

Avec des élections générales attendues en 2024, le message du nouvel an de Keir Starmer contenait également des éléments partisans clairs, affirmant que 2023 serait “un nouveau chapitre pour la Grande-Bretagne” avec le couronnement du roi Charles.

“Nous devons attendre cela avec espoir”, a déclaré le dirigeant travailliste. “Mais pour que l’espoir s’épanouisse, la Grande-Bretagne doit changer.”