Les problèmes du Congrès justifient l’avis d’Alok Sharma à propos des remarques sur le « lien avec le BJP » contre Kamal Nath | Nouvelles de l’Inde

Déclarant que « la discipline du parti est sacro-sainte », le All India Congress Committee (AICC) a publié jeudi un avis de justification au porte-parole du Congrès, Alok Sharma, pour avoir tenu des propos prétendument diffamatoires contre l’ancien ministre en chef du Madhya Pradesh et vétéran du parti Kamal Nath.

Partageant une copie de l’avis sur son identifiant officiel X, l’unité du Congrès du Madhya Pradesh a écrit : « Un avis a été adressé au porte-parole du Congrès, Alok Sharma, pour avoir fait des déclarations effrénées, sans fondement, répréhensibles et indécentes contre l’ancien président du Congrès du Madhya Pradesh et l’ancien ministre en chef. Kamal Nath.

Dans l’avis, l’AICC a qualifié la déclaration de Sharma de « tentative non autorisée, sans fondement, désobligeante et méprisable d’affaiblir le parti et ses dirigeants ».

L’AICC, dans son avis, a donné deux jours à Sharma pour répondre à l’avis et a ajouté que des mesures appropriées seraient prises à son encontre au cas où les éclaircissements ne seraient pas reçus ou seraient insatisfaisants.

Les commentaires en question ont été faits par Sharma dans une interview accordée récemment à une chaîne d’information, dans laquelle il a déclaré que Nath avait accordé une interview pendant la campagne électorale du député à un journaliste qui figurait sur une « liste noire » de journalistes qui seraient boycottés par l’alliance INDE. C’était malheureux et « tout le Congrès s’y était opposé ». « …L’examen des activités de Kamal Nath pendant cinq ans soulève des doutes quant à savoir s’il avait un accord avec le BJP. Est-il vrai qu’il n’a jamais voulu que le gouvernement (en MP) soit formé ? C’est l’erreur de nos hauts dirigeants de ne pas avoir identifié cette personne. Il aurait dû y avoir une évaluation complète des raisons pour lesquelles le gouvernement (député) est tombé (en 2020). Après cela, lors de la distribution des billets, cette personne a fait preuve de tant d’arrogance. L’arrogance d’une seule personne a gâché toute l’atmosphère électorale. C’est très malheureux », avait déclaré Sharma lors de l’interview.

« Conformément aux instructions du secrétaire général (Communication), vous (Alok Sharma) êtes par la présente informé de vos déclarations faites, alors que vous étiez panéliste des médias nationaux, lors de débats d’information aux heures de grande écoute. Les déclarations, émanant d’un haut responsable, comme vous, sont non seulement non autorisés, sans fondement et diffamatoires, mais démontrent également une tentative de saper le parti et vos hauts collègues », indique l’avis du Congrès.

« En tant que membre du Congrès national indien, vous êtes conscient que la discipline du parti est sacro-sainte et que toute violation de celle-ci a de graves conséquences. Par conséquent, vous (Sharma) êtes par la présente mis en demeure et disposez de deux jours à compter de la réception de cet avis pour fournir des éclaircissements sur vos déclarations », ajoute l’avis.

“Si les éclaircissements ne sont pas reçus ou ne sont pas satisfaisants, des mesures appropriées seront alors prises à votre encontre”, ajoute-t-il.