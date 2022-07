Les problèmes d’inflation pourraient se répéter – Shaw Local

Je suis un agriculteur à la retraite de 76 ans, j’ai donc vécu toute cette histoire dans les années 70 et au début des années 80. C’est incroyable à quel point certains de nos politiciens et d’autres ont peu appris au cours des 50 dernières années.

Nos problèmes dans les années 70 ont commencé lorsque nous sommes devenus trop dépendants du pétrole importé, tout comme nous le sommes maintenant. Au début des années 70, nos compagnies pétrolières avaient découvert les plus grandes réserves de pétrole au monde sur le versant nord de l’Alaska. Ils ont immédiatement formé un accord de partenariat pour lever les milliards de dollars nécessaires pour développer le champ pétrolifère et construire le pipeline pour le transporter vers les États inférieurs. Des milliards de dollars ont été dépensés pour les tuyaux et les machines nécessaires au projet.

Juste au moment où nous lisions comment nous allions mettre fin à jamais à notre dépendance vis-à-vis du pétrole du Moyen-Orient, le lobby environnemental a intenté une action en justice pour arrêter le projet de pipeline et tout s’est arrêté pendant la majeure partie de la décennie suivante, certaines entreprises ont fait faillite, d’autres ont été contraints de fusionner pour survivre. L’inflation a explosé pendant les 10 années suivantes, les terres agricoles qui coûtaient 600 $ en 1970 rapportaient 3 800 $ en 1980 et une nouvelle voiture est passée de moins de 5 000 $ à 20 000 $.

Le gouvernement a essayé toutes les astuces du livre pour contrôler la hausse des prix. Les présidents ont tout essayé, du contrôle des salaires et des prix à la honte publique des entreprises.

Enfin, à la fin des années 70, après que l’approbation du président Jimmy Carter est tombée dans les années 30 et qu’il est devenu évident qu’aucun contrôle gouvernemental ne fonctionnerait, le Congrès a voté en faveur de l’oléoduc de l’Alaska.

L’ouverture de l’Alaska à la production de pétrole a en grande partie résolu notre extrême pénurie de pétrole, mais le plus dur est venu ensuite, essorant le taux d’inflation de 12 % du système. En 1981, un nouveau prêt agricole de 30 ans coûtait 12 % d’intérêt plus 4 « points » à l’avance.

Les années suivantes ont été qualifiées de crises agricoles des années 80, la flambée des prix et l’effondrement qui a suivi ont entraîné la fermeture de la moitié des fermes américaines, ce qui a forcé de nombreuses banques rurales ainsi que des entreprises et des concessionnaires d’outils agricoles à fermer ou fusionner. Les petites et moyennes villes du Midwest sont presque devenues des villes fantômes après la perte de leurs entreprises locales et de leurs petites usines de fabrication.

Cela aurait peut-être valu la peine si notre gouvernement et notre lobby vert avaient appris quelque chose, mais je crains que nous ne revivions tout cela. La technologie nous a donné la capacité de produire l’énergie la moins chère, la plus sûre, la plus fiable et la moins polluante du monde, mais nous avons un groupe de politiciens mal informés qui préféreraient envoyer nos emplois manufacturiers en Chine où ils produisent encore presque toute leur électricité avec le plus sale centrales au charbon les plus polluantes au monde. Réveiller les gens!

Lou Faivre

Malte