Les experts ont déclaré qu’ils ne pouvaient rien voir des six premières semaines de 2021 pour les persuader de modifier les prévisions de dizaines de milliards de livres de dommages à l’économie au cours des prochaines années, bien que des chiffres précis sur le coût de la sortie du marché unique et de l’union douanière. n’apparaîtra pas avant quelques mois.

«J’ai écrit au gouvernement britannique pour les exhorter à résoudre les problèmes et je ferai tout mon possible pour aider l’une des plus grandes réussites écossaises en matière d’alimentation et de boissons à traverser cette période difficile», a déclaré M. Ewing dans un communiqué.