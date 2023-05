Les problèmes des ours ne sont pas l’obligation des gouvernements de les résoudre – Shaw Local

Il n’est pas clair si nous sommes dans la zone rouge ou sur le territoire de Hail Mary, mais aucune métaphore de football torturée n’est nécessaire pour mettre à nu la réalité claire : les riches propriétaires d’une équipe de football professionnelle dont le siège est à Lake Forest cherchent désespérément à trouver de l’argent public pour y parvenir. leur objectif d’accroître considérablement leur richesse en devenant des magnats de l’immobilier à Arlington Heights.

C’est le macro-récit alors que l’Assemblée générale de l’Illinois tente de conclure sa session ordinaire cette semaine, bien que la description ci-dessus ne traite pas d’un autre problème important : l’argent public déjà fortement investi dans le stade de Chicago où les Lake Forest Bears jouent environ 10 matchs à domicile. jeux chaque année.

Il y a beaucoup d’autres intrigues secondaires en jeu, y compris Rapports du Daily Herald sur les négociations de l’équipe de football concernant la valeur imposable de l’ancien hippodrome qu’elle a acheté. Ces pourparlers ont impliqué le bureau de l’évaluateur du comté de Cook et trois districts scolaires concernés.

Les Bears ont acheté le terrain pour 197,2 millions de dollars, ce qui devrait être la fin de l’histoire. Lorsque Churchill Downs possédait la piste, elle était évaluée à 33,5 millions de dollars pour une facture fiscale annuelle de 2,8 millions de dollars. L’évaluateur Fritz Kaegi a déclaré que la parcelle de 326 acres devrait être taxée près de son prix de vente, ce qui ferait grimper les taxes à 16,2 millions de dollars.

Les districts scolaires, selon le journaliste Christopher Placek, ont suggéré que le terrain avait une valeur de 95 millions de dollars et une facture fiscale annuelle de 7,9 millions de dollars. Les Bears ont proposé qu’il valait 52,5 millions de dollars, donc les taxes devraient être de 4,3 millions de dollars. Imaginez qu’on vous accorde une telle audience pour une propriété résidentielle.

« C’est une somme excessive pour une propriété qui restera inutilisée et n’aura aucun usage commercial pendant au moins les deux prochaines années », a écrit le nouveau président de l’équipe, Kevin Warren, dans une lettre. « Ce n’est tout simplement pas faisable financièrement et a des conséquences négatives pour toutes les parties, y compris Arlington Heights et les communautés environnantes. »

Il manque dans la missive de Warren une explication de la raison pour laquelle c’est la faute de quelqu’un d’autre si la famille McCaskey, avec un bail de stade fonctionnel, a offert autant d’argent pour un hippodrome qu’elle n’avait pas l’intention (et n’est pas autorisée) d’exploiter. De même, absent à chaque itération des Bears tentant de fuir la ville, est une raison légitime pour laquelle les contribuables devraient être impliqués pour aider une franchise privée à augmenter sa rentabilité.

La famille pourrait ne pas être en mesure de revendre le terrain qu’elle vient d’acheter au prix fort, d’autant plus qu’elle n’a pas démoli les bâtiments et les infrastructures existants. Mais l’équipe elle-même vaut au moins 5 milliards de dollars – les commandants de Washington viennent de se vendre pour plus de 6 milliards de dollars – sans manquer d’acheteurs prêts à assumer à la fois la liste actuelle et le développement futur des terres.

Les Bears ne sont pas à court d’options. De telles représentations sont une pure erreur d’orientation.

